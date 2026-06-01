Del ron artesanal al vino volcánico: La Palma lleva cinco empresas al Salón de Alimentación del Atlántico

Cinco empresas de La Palma participarán en la 29ª edición de Salimat Abanca 2026, el Salón de Alimentación del Atlántico, que se celebrará del 4 al 7 de junio en el Recinto Ferial de Silleda. La presencia palmera estará respaldada por el Cabildo de La Palma, a través del proyecto Saborea La Palma de la empresa pública Sodepal.

La delegación insular estará integrada por Destilerías Aldea, La Destiladera, Veganorte, Vinos Mergus y Mi Dulce Pastel, cinco marcas que representan diferentes ámbitos de la producción local, desde los rones artesanales y las elaboraciones tradicionales hasta los vinos y la repostería creativa.

El objetivo de esta participación es reforzar la promoción del producto palmero y abrir nuevas oportunidades comerciales en el mercado nacional. La asistencia a la feria tendrá un enfoque especialmente profesional, con una agenda de reuniones B2B previamente coordinada.

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca el respaldo de la empresa pública a los profesionales de la isla para participar en un encuentro que permitirá establecer reuniones B2B y avanzar en la comercialización de productos en el mercado nacional.

Según Perestelo, la presencia de la Isla Bonita en Salimat Abanca estará marcada por un enfoque de negocio. Las empresas acudirán con una agenda profesional de reuniones comerciales ya organizada, pensada para establecer contacto directo con compradores nacionales e internacionales, distribuidores, representantes del sector hostelero y tiendas especializadas.

Este formato busca que la participación en la feria no se limite a la visibilidad del producto, sino que permita generar relaciones comerciales concretas con agentes capaces de introducir o reforzar la presencia de las marcas palmeras en nuevos canales de venta.

Las empresas de La Palma que irán al Salón de Alimentación del Atlántico

La delegación de La Palma reúne a empresas con perfiles distintos, pero unidas por la promoción del producto local y la búsqueda de nuevos mercados.

Destilerías Aldea acudirá a Salimat Abanca como marca de rones artesanales elaborados con caña de azúcar. La empresa es presentada como un referente de calidad y tradición con proyección exterior.

La Destiladera destaca por sus producciones locales, caracterizadas por mantener vivas las recetas y la identidad del producto palmero.

Veganorte aporta una línea vinculada a la innovación y la sostenibilidad en el sector vitivinícola, en respuesta a las demandas actuales de productos diferenciados y con origen.

Vinos Mergus llevará a la feria caldos que trasladan el carácter volcánico de La Palma a vinos singulares de alta expresión y reconocimiento.

Mi Dulce Pastel representa la repostería artesanal y creativa, con una propuesta que fusiona diseño y sabor local.

La presencia de estas cinco empresas en una feria alimentaria de ámbito atlántico permitirá mostrar la diversidad de la producción palmera ante un público profesional. El interés no está solo en exhibir productos, sino en establecer contactos comerciales que puedan traducirse en nuevas oportunidades de venta y distribución.

Salimat Abanca 2026

Salimat Abanca 2026 se celebrará en Silleda entre el 4 y el 7 de junio. La organización del certamen presenta el Salón de Alimentación del Atlántico como un punto de encuentro para el sector alimentario, con participación de expositores, actividades y espacios orientados a la promoción de productos. En su información oficial, la feria recuerda que en 2025 contó con 288 expositores directos de cuatro países y un área expositiva neta de 5.214 metros cuadrados.