Puntagorda inicia las obras del nuevo Espacio Sociocultural Pino de la Virgen

El Cabildo de La Palma ha iniciado en Puntagorda los trabajos para crear el nuevo Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen, una actuación financiada con cargo al Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL) y dotada con 2,4 millones de euros. El proyecto busca rehabilitar este entorno y convertirlo en un centro cultural de referencia para el municipio y para la comarca noroeste de la isla.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, visitó las obras junto al alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, y defendió el papel del PIDL como herramienta para transformar los municipios palmeros, especialmente aquellos de carácter rural. Según el Cabildo, el plan cuenta con 40 millones de euros distribuidos entre los 14 ayuntamientos de La Palma en cuatro anualidades, con criterios que favorecen a las localidades rurales.

En el caso de Puntagorda, el Cabildo destina la totalidad del presupuesto asignado al municipio dentro del PIDL a esta actuación. La Corporación insular sostiene que el proyecto permitirá poner en valor los recursos locales y reforzar la actividad sociocultural del entorno.

Un centro para la cultura y la vida social de la comarca

El futuro Espacio Público Sociocultural Pino de la Virgen se plantea como una infraestructura destinada a acoger actividades culturales, formativas y comunitarias. Entre sus usos previstos figura la sede de la Escuela Insular de Música, además de otras iniciativas socioculturales abiertas al municipio y a la comarca.

Rodríguez señaló que Puntagorda es un ejemplo de municipio que apuesta por diversificar su oferta turística y sociocultural. A su juicio, el proyecto no solo supone una obra pública, sino también una oportunidad para dinamizar el territorio, fortalecer la vida local y generar nuevas posibilidades en torno a la cultura.

El proyecto contempla la rehabilitación de un espacio en el entorno del Pino de la Virgen, con el objetivo de recuperar una zona de interés para el municipio y darle un uso vinculado a la cultura y al desarrollo social. El Cabildo ya había destacado, en fases previas de la actuación, que el proyecto contribuirá al desarrollo de Puntagorda y de la comarca noroeste.

El PIDL como herramienta para los municipios rurales

El Plan Insular de Desarrollo Local de La Palma está diseñado para que los ayuntamientos puedan crear, renovar o mejorar infraestructuras municipales. La finalidad es que cada municipio disponga de recursos para desarrollar proyectos adaptados a sus necesidades y con capacidad para impulsar su economía local.

El Cabildo subraya que el PIDL incorpora una atención especial a los municipios rurales mediante un índice corrector en el reparto de fondos. Con ello, se busca que las localidades con menor población o mayores dificultades territoriales puedan acceder a inversiones relevantes.

Rodríguez defendió la colaboración entre el Cabildo y los ayuntamientos como una vía para impulsar proyectos que transformen cada municipio y, en conjunto, el territorio insular. Según afirmó, estas actuaciones permiten avanzar hacia una isla más cohesionada, donde las inversiones no se concentren solo en los núcleos de mayor tamaño.

Por su parte, el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, agradeció el apoyo del Cabildo y destacó que el proyecto tendrá impacto en el día a día de la ciudadanía del municipio y de la comarca. Según señaló, actuaciones como esta permiten mejorar los servicios disponibles y reforzar la actividad sociocultural en un entorno rural.

Una inversión de 2,4 millones

La actuación cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, financiados por el Cabildo a través del PIDL. En la práctica, esta inversión concentra los fondos asignados a Puntagorda dentro del programa insular, lo que refleja la importancia que el Ayuntamiento concede a este proyecto.

La intervención permitirá rehabilitar el entorno y dotarlo de nuevos usos. El objetivo es que el futuro espacio no sea solo un equipamiento cultural, sino también un punto de encuentro para vecinos, asociaciones, alumnado y visitantes.

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El Cabildo considera que esta clase de proyectos puede ayudar a fijar actividad en los municipios rurales y a reforzar su papel dentro del desarrollo general de La Palma.