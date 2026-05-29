El Plan Insular de Desarrollo Local del Cabildo de La Palma mejora la seguridad vial en Fuencaliente con la instalación y acondicionamiento de infraestructuras viarias

El Plan Insular de Desarrollo Local del Cabildo de La Palma (PIDL) mejora la seguridad vial en el municipio de Fuencaliente con la instalación y acondicionamiento de infraestructuras viarias, unas actuaciones que refuerzan la calidad de circulación por estos lugares.

Las iniciativas realizadas son la instalación de una baranda de protección en la carretera Pared Nueva, en la vía que une los barrios de Las Indias y Los Quemados, la ejecución de muros de contención en la vía general de Los Quemados, y el acondicionamiento y pavimentación de la curva de Los Palmeros, en el margen de la LP-2 circunvalación Sur. Estas son tres actuaciones que han supuesto la inversión de más de 110.000 euros.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que visitó las obras con el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, recalca que estas actuaciones “son de vital importancia para cuidar la integridad de las personas que transiten por esta zona”.

“A través del Plan Insular de Desarrollo Local, ciñéndonos al índice de ruralidad como baremo para el reparto de fondos, progresamos en las diferentes áreas municipales, en este caso en cuanto a seguridad vial, lo que supone una mayor tranquilidad y protección para la ciudadanía”, añade.

Por su parte, el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, apunta que estas mejoras “son muy necesarias para reforzar y aumentar la fiabilidad de las infraestructuras viarias con las que cuenta el municipio en estas zonas”.

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Desde la Corporación insular se continúa apostando por el desarrollo de puntos cruciales en los diferentes municipios de La Palma. La primera anualidad del Plan Insular de Desarrollo Local ha permitido realizar en Fuencaliente un total de 14 intervenciones que benefician el ocio y la seguridad de la población de este municipio.