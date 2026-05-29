La Palma aprueba una nueva lista de reserva para arquitectos técnicos
La convocatoria permitirá reforzar las contrataciones temporales y los nombramientos interinos en la Corporación insular
El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma aprueba las bases de una nueva convocatoria pública para crear una lista de reserva de arquitectos y arquitectas técnicas, pudiendo realizar contrataciones temporales o nombramientos interinos cuando sea necesario cubrir puestos de trabajo en la institución.
La propuesta ha sido presentada por el consejero de Recursos Humanos, Fernando González, quien señala que esta medida “busca garantizar que el Cabildo pueda responder con rapidez ante bajas, sustituciones o necesidades puntuales de personal técnico”.
Esta iniciativa forma parte del trabajo que viene desarrollando la institución desde finales de 2024 para actualizar y reforzar distintas listas de reserva de personal. En los últimos meses también se han aprobado bases para categorías relacionadas con los servicios sanitarios y esenciales, como medicina, enfermería, auxiliares sanitarios, cocina y celadores.
“Con esta nueva lista de reserva queremos que la Corporación insular pueda responder cuando surjan necesidades de personal técnico. Hablamos de profesionales fundamentales para sacar adelante proyectos, obras e informes que repercuten directamente en el día a día de la ciudadanía. Buscamos avalar que los servicios públicos sigan funcionando con normalidad y contar siempre con personal cualificado cuando sea necesario”, recalca González.
Esto permitiría también, recalca el consejero, contar con más profesionales que contribuyan a acelerar el proceso de reconstrucción en el que está la Isla.
Con esta nueva lista, el equipo de gobierno del Cabildo agilizará las contrataciones temporales y reforzará la calidad de los servicios públicos.
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