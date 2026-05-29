El Cabildo de La Palma respalda el encuentro de caravanas y autocaravanas de La Laguna de Barlovento
La iniciativa, que tendrá lugar entre el 29 y el 31 de mayo, refuerza la apuesta de la isla por el turismo itinerante
El Cabildo de La Palma apoya por segundo año consecutivo la celebración del encuentro de caravanas y autocaravanas que tendrá lugar en La Laguna de Barlovento coincidiendo con el Día de Canarias y las tradicionales Fiestas de Las Cruces, una cita que reunirá a decenas de participantes.
El presidente, Sergio Rodríguez, destaca la importancia que tiene el turismo de caravanas y autocaravanas para la isla como segmento turístico en crecimiento, señalando que “La Palma reúne unas condiciones excepcionales para este tipo de turismo”.
El encuentro, organizado por Caravaning Club La Palma - Isla Bonita, Amigos AC y Campers y ESAD La Palma, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Barlovento y de la Asociación Amigos de la Fiesta de La Laguna.
Durante los días 29, 30 y 31 de mayo, las personas participantes disfrutarán de un amplio programa de actividades que combinó gastronomía, música, folclore y actos incluidos dentro de la programación de las Fiestas de Las Cruces de La Laguna de Barlovento.
Impulso al caravaning en La Palma
El Cabildo continúa avanzando en su apuesta por el turismo itinerante y el caravaning a través de actuaciones desarrolladas en la isla con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Entre ellas destaca el proyecto del caravaning de Barlovento, una infraestructura vinculada al entorno de La Laguna que permitirá seguir consolidando este tipo de turismo en la comarca noroeste y ampliar los servicios destinados a caravanas y autocaravanas.
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