El Cabildo de La Palma y las farmacias garantizan el acceso a medicamentos a personas usuarias de la Residencia de Mayores La Dehesa
El convenio entre la Corporación insular y las oficinas farmacéuticas se mantendrá vigente de 2026 a 2029
El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado el convenio de colaboración entre la Corporación insular y farmacias de La Palma para la organización y control de la prestación farmacéutica a personas usuarias del Centro de Mayores La Dehesa, un acuerdo que se mantendrá vigente desde el presente año hasta 2029.
La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, defiende la apuesta del actual equipo de gobierno por mejorar la atención que se presta a las personas mayores y dependientes de La Palma con acciones que, como esta, ofrezcan garantías a la hora de acceder a su medicación prescrita con todas las garantías.
Fernández explica que este nuevo acuerdo con las oficinas farmacéuticas de La Palma incluye modificaciones para que las personas usuarias de esta infraestructura sociosanitaria, habitualmente con una edad superior a los 85 años, puedan adquirir sus tratamientos en las distintas farmacias de la isla.
En este sentido, desde el equipo de gobierno del Cabildo se recuerda que se ha seguido trabajando en la mejora de este convenio, manteniendo la participación coordinada con las diferentes farmacias de La Palma en el suministro y control de medicamentos a residentes de este centro, así como la organización del servicio a través de un sistema regulado y supervisado por la Corporación insular.
“La cooperación con las farmacias nos permite ofrecer un acceso continuo a los medicamentos necesarios para estas personas; mantener un control y seguimiento de la prestación farmacéutica; ofrecer una atención adaptada a personas mayores con alta dependencia y enfermedades crónicas, y seguir contando con un sistema rotatorio y organizado de participación de las farmacias”, detalla Ángeles Fernández.
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