La Palma, laboratorio mundial del efecto del calentamiento del mar en las algas

La Palma se convierte en el laboratorio mundial del impacto del cambio climático en las algas. Un seminario organizado por la Universidad de La Laguna (ULL) abordará en junio uno de los grandes retos científicos actuales: comprender cómo el aumento del dióxido de carbono atmosférico (CO2) y la consecuente acidificación del océano afectan a la biodiversidad marina. En particular, el calentamiento global está mermando las poblaciones de algas, esenciales en el equilibrio de los ecosistemas costeros, al desempeñar funciones clave en la producción primaria, la formación de hábitats y el mantenimiento de la biodiversidad marina.

Investigadores nacionales e internacionales se reunirán entre el lunes y el sábado de la próxima semana en el Observatorio Marino de Cambio Climático (OMCC) de Punta de Fuencaliente para abordar una de las consecuencias de la subida de las temperaturas. ¿Por qué La Palma? Porque además de poseer las instalaciones del observatorio, la isla es un punto ideal por su actividad volcánica para medir los cambios que sufren estos organismos claves para la vida en el mar, en especial después de la erupción del Tajogaite en 2021.

Los afloramientos naturales de CO2 existentes en La Palma constituyen laboratorios naturales de extraordinario valor científico, ya que permiten analizar en condiciones reales los efectos del cambio químico del océano sobre la fisiología, el crecimiento y la distribución de especies marinas, así como anticipar posibles transformaciones futuras en la estructura de las comunidades de macroalgas bentónicas. Se trata de organismos acuáticos fotosintéticos que viven adheridos al fondo marino o a sustratos sumergidos. Entre ellos destacan los sargazos, la lechuga de mar y los dedos verde de mar. Actúan como base de la cadena trófica y proporcionan refugio a múltiples especies marinas.

La actividad volcánica convierte a la Isla en un punto ideal para estudiar el comportamiento de los ecosistemas marinos

El Grupo de Investigación Botánica Marina del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la ULL combinará en este seminario formación teórica con talleres de laboratorio, actividades prácticas de campo y técnicas avanzadas de análisis. Entre las competencias que se trabajarán figuran el muestreo e inventario de comunidades de macroalgas, la identificación taxonómica de especies, el uso de herramientas instrumentales para el estudio de la biodiversidad y la evaluación de procesos fisiológicos relacionados con la adaptación al cambio global.

Las algas juegan un papel muy importante en los ecosistemas costeros de Canarias. Un estudio de la Universidad de La Laguna (Tenerife) contató que el cambio climático amenaza la subsistencia de dos macroalgas con una gran presencia en las Islas y cuyas poblaciones son fundamentales para el mundo submarino insular. Los resultados de este estudio indican que el incremento en la temperatura del agua, la radiación ultravioleta y los contaminantes afectan de manera negativa a las fases tempranas del ciclo de vida de las macroalgas denominadas mujo rojo (Gelidium arbusculum) y mujo amarillo (Cystoseira abies marina).

Investigación de la ULL

Según este estudio, los cambios ambientales y los generados por el hombre han provocado su declive o desaparición en localidades nativas, en las que actualmente son vulnerables o extintas, causando un efecto de cascada en los recursos naturales de la zona, como la pesca o el marisqueo. La desaparición de estas macroalgas, que formaba grandes praderas en los bosques del fondo del mar, supondría la pérdida de una gran biodiversidad y del alimento de la rica fauna marina de Canarias, además de un serio menoscabo para los refugios de numerosos peces, crustáceos y otros animales del océano.

La subida de temperaturas pone en peligro a dos especies muy presentes en Canarias: el mujo rojo y el mujo amarillo

El curso contará con un equipo docente integrado por personal investigador de la Universidad de La Laguna, la Universidad de A Coruña, la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Nápoles, reforzando así el carácter internacional e interdisciplinar de esta propuesta formativa. La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de La Palma y de la Sociedad Española de Ficología.

La principal sede de las jornadas será el Observatorio Marino de Cambio Climático de Punta de Fuencaliente, que sirve tanto de centro de interpretación de los afloramientos de dióxido de carbono como de centro educativo y laboratorio para aquellos grupos de investigación nacionales e internacionales interesados en trabajar en el ecosistema marino palmero. Es un enclave excepcional para realizar investigación y especialmente estudios para entender los efectos de la acidificación oceánica en los organismos y en el funcionamiento de los ecosistemas marinos. n