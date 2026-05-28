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La Palma estrena la línea 301 de guaguas que conecta Los Llanos de Aridane con el aeropuerto y Santa Cruz

La ruta contará con salidas a las 04:45 y a las 10:35 horas, tanto en días laborables como en fines de semana y festivos, un servicio que busca reducir la dependencia del coche particular

Panorámica aérea del aeropuerto de La Palma.

Panorámica aérea del aeropuerto de La Palma. / E. D.

Daniel Millet

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

La Palma anuncia una mejora muy importante en el transporte público que beneficia al municipio más poblado de la isla. El Cabildo pone en marcha en los próximos días la nueva línea de guagua 301, que conectaráde forma directa Los Llanos de Aridane (más de 20.000 habitantes) con el aeropuerto y Santa Cruz de La Palma (15.600 habitantes).

Será la primera vez que se pueda llegar al aeropuerto en transporte público desde el Valle a primera hora de la mañana sin depender del coche privado. La nueva Línea 301, denominada Los Llanos-Santa Cruz de La Palma por Aeropuerto, contará con salidas desde Los Llanos de Aridane hacia Santa Cruz de La Palma a las 04:45 y a las 10:35 horas, tanto en días laborables como en fines de semana y festivos.

En sentido contrario, desde Santa Cruz de La Palma hacia Los Llanos de Aridane, las expediciones serán a las 20:40 y 22:40 horas de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos, la salida de las 20:40 horas pasará a realizarse a las 20:10 horas.

La puesta en marcha de esta nueva línea implica también una reorganización de determinados servicios de la Línea 300 -de la capital a Los Llanos haciendo paradas en puntos como Los Cancajos, el hospital insular, el Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente o El Paso- con el objetivo de incorporar un recorrido más útil y adaptado a las necesidades actuales de movilidad de la ciudadanía palmera.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, explica que esta nueva conexión da respuesta a "un problema real que afectaba a muchas personas del Valle, especialmente a quienes tenían vuelos tempranos, trabajaban en la zona este de la isla o necesitaban desplazarse al aeropuerto sin disponer de vehículo propio".

"Hasta ahora, el recorrido obligaba a salir desde Los Llanos de Aridane, pasar primero por Santa Cruz de La Palma y continuar después hacia Los Cancajos y el aeropuerto", precisa Rodríguez a través de un comunicado, para añadir: "Esta situación alargaba el trayecto y hacía prácticamente imposible cuadrar determinados horarios, sobre todo a primera hora de la mañana".

El presidente de la corporación palmera afirma que existía “una necesidad evidente y que tenía que ver con algo tan básico como poder llegar al aeropuerto en transporte público”. “La movilidad también es calidad de vida, igualdad de oportunidades y autonomía para la ciudadanía. Las administraciones tenemos que saber escuchar estos problemas cotidianos y convertirlos en soluciones útiles”, sostiene.

Una de las guaguas de Transportes Insular de La Palma (TILP).

Una de las guaguas de Transportes Insular de La Palma (TILP). / E. D.

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, asegura que con esta nueva línea el Cabildo responde a una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas del Valle y mejora una conexión que afecta directamente al día a día de muchas personas. “Hemos peleado mucho por este tema y por fin se atiende una demanda que llevaba muchísimo tiempo sobre la mesa”, sostiene.

Llamas afirma que “esta nueva conexión mejora la vida de muchísimas personas del Valle y demuestra que la política útil es la que mira a la gente, entiende sus dificultades y trabaja para resolverlas”. El alcalde destaca que contar con una guagua que permita llegar al aeropuerto a primera hora “supone un cambio enorme para quienes viajan, trabajan, estudian o simplemente necesitan moverse por la isla sin depender siempre de un coche”.

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Casco de Los Llanos de Aridane, en La Palma.

Casco de Los Llanos de Aridane, en La Palma. / E. D.

Por su parte, el consejero de Transportes, Darwin Rodríguez, apunta que “esta línea nace pensando en la gente que madruga para trabajar, para viajar o para acudir a una cita y que hasta ahora dependía de un familiar, de un taxi o de disponer de coche propio para poder desplazarse”.

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