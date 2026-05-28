La Palma aprueba ayudas de hasta 12.000 euros para los jóvenes que quieran emprender en la Isla
El Cabildo aprueba las bases de una línea de subvenciones dirigida a personas de entre 18 y 35 años que hayan iniciado una actividad económica en La Palma durante 2025
El Cabildo de La Palma ha aprobado inicialmente el proyecto de bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones dirigida a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales en la Isla.
La medida está orientada a personas de entre 18 y 35 años que hayan iniciado una actividad económica, como personas físicas o jurídicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno del Cabildo, permite avanzar en la tramitación de estas ayudas, que buscan facilitar los primeros meses de actividad de nuevos negocios promovidos por jóvenes y apoyar la creación de empresas en el territorio insular.
Apoyo público en los primeros meses de actividad
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afirmó que emprender en una isla como La Palma exige esfuerzo, valentía y también apoyo público, especialmente durante los primeros meses, cuando cualquier gasto tiene un mayor peso para quienes inician un proyecto.
Rodríguez subrayó que el Cabildo quiere estar cerca de los jóvenes que deciden dar el paso, asumir riesgos y generar empleo desde el territorio,
El presidente insular remarcó que el empleo juvenil “no se sostiene con grandes discursos, sino con medidas concretas que ayuden a crear empresas, mantener actividad y reforzar el arraigo”. En este sentido, dijo que cada nuevo proyecto empresarial liderado por una persona joven supone también una oportunidad para modernizar la economía insular y mirar al futuro con más confianza.
Ayudas para gastos de constitución y funcionamiento
La consejera de Empleo, Susa Armas, explicó que las bases aprobadas inicialmente buscan facilitar los primeros pasos de nuevos negocios en La Palma mediante el respaldo a gastos vinculados a la puesta en marcha de la actividad.
La línea de subvenciones está orientada a financiar parte de los gastos iniciales de constitución y funcionamiento de los proyectos empresariales. Entre ellos se incluyen la cotización del trabajador autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, gastos de notaría, licencias, fianzas, asesorías, publicidad y alquiler del local del negocio, entre otros. Estos gastos tienen que abonarse entre los cuatro meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores.
Hasta 8.000 euros, o 12.000 en casos de relevo generacional
El importe de la subvención será del 80% de los gastos elegibles, con un máximo de 8.000 euros.
La cuantía podrá llegar hasta 12.000 euros cuando se trate de actividades vinculadas a un relevo generacional, es decir, cuando la ayuda se destine a adquirir negocios consolidados cuyos titulares se jubilan o cesan su actividad. El objetivo es evitar el cierre de estos negocios por falta de sucesión.
Armas señaló que La Palma necesita que su gente joven encuentre motivos reales para quedarse, emprender y construir en la Isla su proyecto de vida.
La consejera añadió que estas ayudas tienen precisamente ese sentido: acompañar a quienes tienen una idea, una iniciativa o una oportunidad de negocio y necesitan un primer respaldo para convertirla en actividad económica.
Concurrencia competitiva y tramitación pendiente
Las bases regulan el procedimiento de concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. La línea de ayudas está orientada al fomento del autoempleo y la creación de nuevas empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras.
El Cabildo plantea esta medida como una herramienta para apoyar el talento joven, favorecer el relevo generacional y abrir oportunidades de futuro vinculadas al desarrollo económico y social de La Palma.
La institución insular defiende que estas subvenciones contribuirán a reducir las dificultades iniciales que encuentran muchos jóvenes para iniciar una actividad. También considera que ayudarán a favorecer la diversificación económica y la consolidación de nuevos proyectos en sectores estratégicos o emergentes para la Isla.
Medida incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones
Esta línea de apoyo se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de La Palma para el periodo 2025-2027 y en la actualización de las líneas del Área de Formación y Empleo, donde se recoge la subvención a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales.
Tras la aprobación inicial del proyecto de bases por parte del Consejo de Gobierno, el acuerdo se trasladará a la Comisión de Pleno correspondiente para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva.
Una vez completado ese procedimiento, las bases deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Del volcán Tajogaite al misterio de Ancocagua: el fotógrafo palmero Arturo Rodríguez repite en la portada del ‘National Geographic’ al encontrar la posible ubicación de un templo perdido
- Hallan en La Palma cráneos prehispánicos empalados, un ritual único en Canarias
- La Palma se convierte en el escenario de la campaña de verano 2026 de El Corte Inglés con Irina Shayk
- Las nuevas rotondas de la vía La Laguna-Las Norias, en La Palma, ya tiene diseño tras 61 votos ciudadanos
- Aprobada la hoja de ruta para crear el campus universitario del Valle de Aridane, “un proyecto estratégico para La Palma”
- El Cabildo de La Palma da luz verde al proyecto de desarrollo turístico de Puerto Naos
- «Construyendo Puentes de Oportunidad» en el municipio de Tazacorte
- El Cabildo de La Palma prepara nuevas ayudas para impulsar renovables, autoconsumo y movilidad eléctrica