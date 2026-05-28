La Palma aprueba ayudas de hasta 12.000 euros para los jóvenes que quieran emprender en la Isla

El Cabildo de La Palma ha aprobado inicialmente el proyecto de bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones dirigida a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales en la Isla.

La medida está orientada a personas de entre 18 y 35 años que hayan iniciado una actividad económica, como personas físicas o jurídicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo, adoptado por el Consejo de Gobierno del Cabildo, permite avanzar en la tramitación de estas ayudas, que buscan facilitar los primeros meses de actividad de nuevos negocios promovidos por jóvenes y apoyar la creación de empresas en el territorio insular.

Apoyo público en los primeros meses de actividad

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afirmó que emprender en una isla como La Palma exige esfuerzo, valentía y también apoyo público, especialmente durante los primeros meses, cuando cualquier gasto tiene un mayor peso para quienes inician un proyecto.

Rodríguez subrayó que el Cabildo quiere estar cerca de los jóvenes que deciden dar el paso, asumir riesgos y generar empleo desde el territorio,

El presidente insular remarcó que el empleo juvenil “no se sostiene con grandes discursos, sino con medidas concretas que ayuden a crear empresas, mantener actividad y reforzar el arraigo”. En este sentido, dijo que cada nuevo proyecto empresarial liderado por una persona joven supone también una oportunidad para modernizar la economía insular y mirar al futuro con más confianza.

Ayudas para gastos de constitución y funcionamiento

La consejera de Empleo, Susa Armas, explicó que las bases aprobadas inicialmente buscan facilitar los primeros pasos de nuevos negocios en La Palma mediante el respaldo a gastos vinculados a la puesta en marcha de la actividad.

La línea de subvenciones está orientada a financiar parte de los gastos iniciales de constitución y funcionamiento de los proyectos empresariales. Entre ellos se incluyen la cotización del trabajador autónomo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, gastos de notaría, licencias, fianzas, asesorías, publicidad y alquiler del local del negocio, entre otros. Estos gastos tienen que abonarse entre los cuatro meses anteriores al inicio de la actividad y los seis meses posteriores.

Hasta 8.000 euros, o 12.000 en casos de relevo generacional

El importe de la subvención será del 80% de los gastos elegibles, con un máximo de 8.000 euros.

La cuantía podrá llegar hasta 12.000 euros cuando se trate de actividades vinculadas a un relevo generacional, es decir, cuando la ayuda se destine a adquirir negocios consolidados cuyos titulares se jubilan o cesan su actividad. El objetivo es evitar el cierre de estos negocios por falta de sucesión.

Armas señaló que La Palma necesita que su gente joven encuentre motivos reales para quedarse, emprender y construir en la Isla su proyecto de vida.

La consejera añadió que estas ayudas tienen precisamente ese sentido: acompañar a quienes tienen una idea, una iniciativa o una oportunidad de negocio y necesitan un primer respaldo para convertirla en actividad económica.

Concurrencia competitiva y tramitación pendiente

Las bases regulan el procedimiento de concesión de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. La línea de ayudas está orientada al fomento del autoempleo y la creación de nuevas empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras.

El Cabildo plantea esta medida como una herramienta para apoyar el talento joven, favorecer el relevo generacional y abrir oportunidades de futuro vinculadas al desarrollo económico y social de La Palma.

La institución insular defiende que estas subvenciones contribuirán a reducir las dificultades iniciales que encuentran muchos jóvenes para iniciar una actividad. También considera que ayudarán a favorecer la diversificación económica y la consolidación de nuevos proyectos en sectores estratégicos o emergentes para la Isla.

Medida incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones

Esta línea de apoyo se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de La Palma para el periodo 2025-2027 y en la actualización de las líneas del Área de Formación y Empleo, donde se recoge la subvención a jóvenes emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales.

Tras la aprobación inicial del proyecto de bases por parte del Consejo de Gobierno, el acuerdo se trasladará a la Comisión de Pleno correspondiente para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva.

Una vez completado ese procedimiento, las bases deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.