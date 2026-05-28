La Palma acerca los oficios tradicionales a 450 escolares en la Romería del Día de Canarias

La Escuela Insular de Artesanía de La Palma participó este jueves, 28 de mayo, en la XX Romería del Día de Canarias de las Escuelas Unitarias de La Palma, una cita educativa y cultural que reúne cada año a alumnado y profesorado de distintos puntos de la isla para acercar a las nuevas generaciones las tradiciones populares canarias.

La Villa de Mazo fue el municipio elegido para acoger esta jornada, en la que alrededor de 450 alumnos pudieron conocer algunas de las manifestaciones culturales y artesanales más representativas del municipio y de La Palma.

La Escuela Insular de Artesanía abrió sus puertas al alumnado para ofrecer una experiencia directa y participativa en torno a distintos oficios tradicionales palmeros. La actividad permitió mostrar técnicas que forman parte del legado cultural de la isla y que siguen vinculadas a la identidad del territorio.Gómez también agradeció el trabajo técnico y administrativo realizado para agilizar el procedimiento y avanzar en proyectos destinados a mejorar la red de espacios naturales y turísticos de la Isla.

Bordado, cestería de colmo y sacado de seda

La muestra en vivo se celebró en el patio de la Escuela Insular de Artesanía y contó con la participación de artesanas reconocidas. El alumnado pudo conocer el oficio del bordado, de la mano de Andrea Avelina García Cruz, conocida como Gladis García; la cestería de colmo, representada por Mª Belén Marante; y el sacado de la seda, mostrado por Solbeida Marante de Paz.

A través de estas demostraciones, los escolares pudieron observar de cerca procesos artesanales que requieren conocimiento, precisión, paciencia y transmisión entre generaciones. La actividad buscó que el alumnado entendiera el valor del trabajo artesanal como parte fundamental del patrimonio etnográfico de Canarias.

La jornada permitió que los estudiantes no solo escucharan explicaciones, sino que se acercaran a los oficios desde la observación directa. Este tipo de actividades facilita que los más jóvenes comprendan cómo se elaboran piezas artesanales, qué técnicas se emplean y por qué estos conocimientos forman parte de la memoria colectiva de la isla.

El Cabildo destaca la importancia de mantener vivas las tradiciones

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones, preservar la memoria colectiva y fortalecer el sentimiento de pertenencia. Según señaló, esa labor acerca a la isla a un modelo de desarrollo respetuoso con el patrimonio natural, histórico y cultural, así como con las personas que lo cuidan.

La consejera de Artesanía, Susa Armas, felicitó a la organización de las Escuelas Unitarias por el ambiente generado en torno a las tradiciones y la identidad canaria. También destacó que la jornada ofrece una oportunidad para acercar los oficios artesanos a los más jóvenes y favorecer la transmisión intergeneracional de conocimientos que forman parte de la memoria colectiva de La Palma.

Por su parte, la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, señaló que al trabajo de educación y transmisión se suma, desde el Cabildo y a través de Sodepal, la movilización comercial. La consejera defendió que La Palma Artesanía funciona como herramienta de promoción y como alternativa de consumo de alta calidad.

Una romería escolar para celebrar la identidad canaria

La XX Romería del Día de Canarias de las Escuelas Unitarias de La Palma se consolida como una iniciativa que une aprendizaje, celebración y patrimonio. La presencia de alumnado y profesorado de distintos puntos de la isla convierte esta jornada en un espacio de convivencia y reconocimiento de las tradiciones canarias.

La elección de la Villa de Mazo permitió además acercar al alumnado a un entorno con una fuerte vinculación con manifestaciones culturales y artesanales. La actividad sirvió para reforzar el conocimiento sobre oficios tradicionales y para poner en valor el papel de quienes los mantienen vivos.