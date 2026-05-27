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La Palma inicia la elaboración de nuestro II Plan Estratégico de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

Con esta medida se analizará la desigualdad de género en ámbitos como el empleo, la salud, la educación, la cultura o el deporte, entre otros

Cartel 'No más violencia de género'.

Cartel 'No más violencia de género'. / Europa Press

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma, a través del área de Acción Social e Igualdad, ha iniciado el proceso para elaborar el II Plan Estratégico de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la isla de La Palma, una hoja de ruta que permitirá conocer mejor la realidad social de la isla, detectar desigualdades y definir actuaciones concretas para el periodo 2027-2031.

El objetivo es que este documento no sea solo una planificación administrativa, sino una herramienta útil, participada y basada en datos reales, capaz de coordinar el trabajo entre administraciones, entidades y agentes sociales para avanzar en igualdad y mejorar la prevención de la violencia de género.

La consejera de Acción Social e Igualdad, Ángeles Fernández, destaca que “este nuevo plan debe convertirse en una herramienta práctica y transformadora para seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencias machistas”. Fernández subraya que “la clave no es únicamente redactar un documento, sino hacerlo desde la participación y con capacidad real de medir resultados y mejorar la vida de las personas”.

El trabajo incluirá un amplio diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en La Palma desde una perspectiva de género, analizando ámbitos como el empleo, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los cuidados, la participación social o las políticas locales de igualdad. También se incorporará el análisis específico de las distintas vulnerabilidades que afectan a mujeres rurales, mayores, migradas, racializadas, con discapacidad o mujeres trans, entre otras realidades.

“Queremos que este proceso escuche a quienes trabajan cada día en el territorio y también a las propias mujeres de la isla, porque las políticas públicas son más eficaces cuando nacen del diálogo y de la experiencia compartida”, señala Ángeles Fernández.

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El proyecto incorporará también un sistema de seguimiento y evaluación para medir el grado de ejecución de las acciones y su impacto real en la sociedad palmera.

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