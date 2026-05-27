Mejora de la recogida selectiva en zonas costeras de La Palma con nuevos contenedores amarillos y azules

El Cabildo de La Palma refuerza la recogida selectiva en las zonas costeras de la isla con la incorporación de nuevos contenedores amarillos y azules destinados a mejorar la separación de envases, papel y cartón. Esta actuación permite renovar y ampliar la red de reciclaje en puntos como El Remo, La Fajana de Barlovento, Los Cancajos, La Bombilla, Charco Verde y La Salemera, entre otros enclaves.

La medida forma parte de una dotación insular de 61 nuevos contenedores con capacidad de 3.000 litros cada uno. De ellos, 31 son contenedores metálicos de carga superior y 30 son contenedores de polietileno de carga superior destinados específicamente a zonas costeras.

El consejero de Residuos del Cabildo de La Palma, Fernando González, señala que “nuestro objetivo es transformar la forma en que gestionamos nuestros residuos. Cada kilo de material que logramos separar correctamente es un recurso que recuperamos y una carga menor para la fracción resto, lo que nos permite avanzar hacia una gestión mucho más eficiente y alineada con la economía circular”.

Mejora del reciclaje

La nueva dotación supone un paso significativo para mejorar y aumentar la separación de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón, acercando el reciclaje a vecinos y facilitando su acceso en barrios y núcleos poblacionales. Además, se proyecta la creación de nuevas islas de contenedores en nuevos puntos para favorecer y facilitar la separación de los residuos en origen.

Esta actuación forma parte de un plan conjunto que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y Ecoembes están desarrollando, junto a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y los cabildos insulares, para reforzar la recogida separada en el archipiélago y avanzar hacia los objetivos de reciclaje que marca la normativa estatal.

La isla registra anualmente un volumen de recogida selectiva que ronda las 1.000 toneladas en el caso de los envases ligeros, mientras que la recuperación de papel y cartón supera las 1.600 toneladas.

El reto insular es fomentar la separación en origen para desviar la mayor cantidad posible de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón hacia sus contenedores específicos. Al separar correctamente estos materiales, se evita que recursos aprovechables acaben en el contenedor gris y se contribuye a reducir la cantidad de residuos mezclados que llegan a vertedero.

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El Cabildo de La Palma intensifica así sus esfuerzos para mejorar la gestión de los residuos en la isla, con el objetivo prioritario de incrementar las toneladas de recogida selectiva y reducir la cantidad de materiales aprovechables que terminan, de forma incorrecta, en la fracción resto.