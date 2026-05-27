El Cabildo refuerza el emprendimiento como motor de empleo y recuperación económica en La Palma

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma aprueba las bases reguladoras de las subvenciones a emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales, una línea de apoyo destinada a sufragar parte de los gastos iniciales vinculados a la inversión inicial para la creación y funcionamiento de nuevas empresas en la Isla.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que “cada nueva empresa que nace en La Palma representa una oportunidad para generar empleo, diversificar la economía y abrir caminos de futuro en la isla”. En este sentido, señala que el Cabildo “quiere estar cerca de las personas que deciden emprender, asumir riesgos y poner en marcha una actividad económica desde el territorio”.

Sergio Rodríguez insiste en que la recuperación económica de La Palma “también pasa por acompañar a quienes crean actividad desde abajo, con proyectos pequeños, medianos o innovadores que aportan riqueza y empleo”. El presidente añade que “el emprendimiento necesita menos obstáculos y más herramientas útiles, especialmente en los primeros meses, cuando cualquier gasto puede condicionar la viabilidad de una empresa”.

La consejera de Empleo, Susa Armas, explica que las bases aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno regulan una línea de subvenciones destinada a financiar parte de los gastos de constitución, puesta en marcha, funcionamiento e inversión de nuevos proyectos empresariales.

Armas señala que “estas ayudas buscan acompañar a las personas emprendedoras en una fase especialmente delicada: el inicio de la actividad”. La consejera recuerda que “abrir una empresa exige tomar decisiones importantes, afrontar gastos desde el primer día y sostener el proyecto hasta que empieza a consolidarse”.

La responsable insular de Empleo sostiene que “La Palma necesita que las personas con iniciativa encuentren apoyo real para convertir sus ideas en actividad económica”. En este sentido, afirma que “cada proyecto que empieza es también una posibilidad de crear empleo, fijar población y fortalecer el tejido empresarial de la isla”.

Las bases regulan el procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a emprendedores de La Palma, que han iniciado un proyecto empresarial como personas físicas o jurídicas en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, para sufragar parte de los gastos iniciales de inversión que genere la puesta en marcha y el funcionamiento de nuevos proyectos empresariales, tales como la adquisición de maquinaria, mobiliarios, equipos informáticos, elementos de transporte, obras en locales, transformación digital, derechos de traspasos de negocios, etc.

Cuatro líneas de ayudas

La subvención tiene cuatro líneas de ayudas y el importe máximo es de 12.000 euros.

El Cabildo defiende que esta línea de apoyo contribuye a reforzar el tejido empresarial como una de las principales fuentes de generación de empleo y riqueza en el territorio. La medida se plantea, además, como una herramienta para favorecer la recuperación de la actividad económica, en un contexto marcado en los últimos años por las consecuencias de la erupción volcánica y por el aumento de los costes que afecta al conjunto de la economía. Se recoge dentro de las bases una línea específica destinada a las personas autónomas y empresas afectadas directamente por la erupción volcánica y que retomen la actividad empresarial.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo de La Palma para el periodo 2025-2027 y en la actualización de las líneas del Área de Formación y Empleo, donde se recoge la subvención a emprendedores para la puesta en marcha de proyectos empresariales.

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Tras la aprobación inicial del proyecto de bases por parte del Consejo de Gobierno, el acuerdo se traslada a la Comisión de Pleno correspondiente para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva de las bases y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.