La Transvulcania 2027 agota en menos de 72 horas los dorsales de Maratón y Media Maratón

La Transvulcania adidas 2027 ha comenzado con fuerza su periodo de inscripciones. La prueba palmera ha agotado en menos de 72 horas todos los dorsales disponibles para la Maratón y la Media Maratón, dos de sus modalidades más demandadas.

La organización había habilitado 900 plazas para la Maratón, de 42 kilómetros, y 800 dorsales para la Media Maratón, de 21 kilómetros. Ambas distancias colgaron el cartel de completo apenas tres días después de abrirse el plazo.

En total, la carrera ya supera los 2.300 inscritos entre todas sus modalidades, un dato que confirma el interés que mantiene esta cita deportiva entre corredores de montaña de Canarias, de la Península y de otros países.

Lista de espera para las distancias agotadas

Tras agotarse las plazas de Maratón y Media Maratón, la organización abrirá en los próximos días una lista de espera para estas dos modalidades. Esta opción permitirá cubrir posibles vacantes si se producen bajas o cambios entre las personas inscritas.

Por ahora, todavía quedan plazas en otras categorías. La Ultramaratón y la Uphill, también conocida como Kilómetro Vertical, presentan ya un alto porcentaje de ocupación, aunque no han completado todos sus cupos.

También siguen disponibles dorsales para las modalidades Joëlette y Desafío.

La Palma, escenario de una prueba internacional

La Transvulcania se ha consolidado como una de las carreras de montaña más conocidas del calendario internacional. Su recorrido por los paisajes volcánicos de La Palma es uno de sus principales atractivos para los participantes.

La prueba combina deporte, naturaleza y promoción del territorio. Cada edición reúne a corredores de distintos países y genera movimiento en torno a la isla, tanto por la llegada de deportistas como por la presencia de acompañantes, equipos y aficionados.

Un respaldo al nuevo rumbo del evento

La organización interpreta este rápido ritmo de inscripción como una muestra de confianza de los corredores y como un respaldo al trabajo desarrollado en torno a la prueba.

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La edición de 2027 será la decimoséptima de la Transvulcania y llega con una alta demanda desde los primeros días. Desde la organización han agradecido el apoyo de los deportistas que ya han reservado su plaza y han animado a quienes quieran participar a inscribirse cuanto antes en las modalidades que aún siguen abiertas.