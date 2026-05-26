Nuevas ayudas para fomentar la contratación indefinida en La Palma

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha dado luz verde a una nueva línea de ayudas para fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas en la isla, con el objetivo de favorecer la creación de empleo estable y apoyar al tejido empresarial palmero.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, afirma que el objetivo del Cabildo es “seguir trabajando para que La Palma tenga más y mejor empleo”, especialmente, añade, “en un momento en el que la isla necesita transformar la recuperación posterior al volcán en una economía más estable, diversificada y capaz de generar oportunidades por sí misma”. “Estamos poniendo recursos propios sobre la mesa para acompañar ese cambio, con contratos que aporten arraigo, confianza y futuro tanto a las personas trabajadoras como al tejido productivo de La Palma”, señala.

La consejera de Empleo, Susa Armas, recalca que “el empleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchas familias de La Palma, y desde el Cabildo queremos poner herramientas útiles sobre la mesa para que una contratación pueda convertirse en una oportunidad real y estable”.

Armas defiende que estas ayudas “acompañan a las empresas y a las personas autónomas que quieren crecer, pero también a quienes necesitan una puerta de entrada al mercado laboral para construir su proyecto de vida en la isla”.

Para empresas y autónomos

La iniciativa, promovida por el Área de Empleo, está dirigida a empresas y personas autónomas que incorporen a personas desempleadas a sus plantillas mediante contratos indefinidos. Con esta medida, la Institución insular busca facilitar nuevas oportunidades laborales, especialmente para quienes encuentran más dificultades para acceder al mercado de trabajo.

El importe de la subvención a percibir es de 5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa o la parte proporcional en el caso de ser a jornada parcial. El importe puede ser incrementado hasta un máximo de 9.000 euros en el caso de contratos formalizados a personas con una discapacidad, titulados universitarios o de grado para desempañar labores en la categoría de su titulación, personas desempleadas inscritas en el registro único de afectados por la erupción volcánica o por trabajadores contratados para desempeñar su trabajo en un centro ubicado en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

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Esta línea de subvenciones forma parte de la estrategia del Cabildo para reforzar el empleo, mejorar la competitividad de las empresas palmeras y contribuir a la recuperación económica y social de la isla.