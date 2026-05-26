Luz verde a cuatro viviendas y un local comercial en Puerto Naos

El Cabildo de La Palma, a través del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), da luz verde a cuatro nuevas viviendas y un local comercial en Puerto Naos, un nuevo paso dentro del proceso de recuperación y reapertura progresiva de ambas zonas afectadas por la presencia de gases.

El último informe técnico incorpora estas nuevas autorizaciones tras los trabajos de seguimiento, control y mejora realizados en las últimas semanas en distintos inmuebles.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destaca que “el trabajo realizado en Puerto Naos y La Bombilla durante este mandato está permitiendo pasar de una etapa marcada por la incertidumbre a una recuperación cada vez más ordenada, constante y basada en datos técnicos”.

Rodríguez señala que “hoy ya son más de 1.200 las instalaciones autorizadas entre viviendas, locales y otros espacios, algo que hace unos años parecía muy difícil de alcanzar y que demuestra que la coordinación entre administraciones, técnicos y servicios de emergencia está dando resultados reales”.

El presidente insular añade que “cada nueva autorización es también un mensaje de confianza para vecinos y negocios, porque confirma que se sigue avanzando, paso a paso, para devolver actividad y vida a ambas zonas con todas las garantías de seguridad”.

Sobre el informe

El informe recoge además distintas actuaciones desarrolladas durante la última semana por Bomberos y personal técnico del operativo, entre ellas controles diarios, mediciones en viviendas, seguimiento de sensores y trabajos de mejora de ventilación y seguridad en diferentes locales y edificios.

Actualmente, el sistema de vigilancia mantiene instalados más de 1.500 sensores en viviendas, locales y espacios exteriores de Puerto Naos y La Bombilla, además de medidores exteriores que permiten realizar un seguimiento continuo de la evolución de los gases.

Durante la última semana también se realizaron nuevas mediciones en viviendas de La Bombilla para seguir evaluando las condiciones de seguridad y continuar avanzando en futuras autorizaciones.