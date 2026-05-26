Luz verde al acondicionamiento del Mirador del Infinito de San Andrés y Sauces

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma da luz verde a la mejora del Mirador del Infinito, en San Andrés y Sauces, con la adjudicación de una obra que permitirá acondicionar este espacio y reforzar su valor como punto de disfrute del paisaje y del entorno natural del norte de la Isla.

La actuación, promovida por el Departamento de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, cuenta con un presupuesto de 74.711,23 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La consejera del Área, Mónica Gómez, destaca que esta actuación “permitirá mejorar uno de los espacios paisajísticos más emblemáticos de la isla, reforzando su seguridad, accesibilidad y conservación para el disfrute de residentes y visitantes”. Agradece además “el trabajo técnico y administrativo realizado para agilizar este procedimiento y seguir avanzando en proyectos que mejoran la red de espacios naturales y turísticos de la Isla”.

Asimismo, Gómez señala que “desde el Cabildo seguimos trabajando en la puesta en valor de nuestros entornos naturales y miradores, apostando por infraestructuras sostenibles que contribuyan a la protección del paisaje y al desarrollo turístico responsable de La Palma”.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad de la Isla de La Palma Reserva Mundial de la Biosfera y contempla diferentes trabajos de acondicionamiento y mejora del espacio, con el objetivo de garantizar su conservación y adecuación para el uso público.

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Con esta iniciativa, el Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural insular, la mejora de las infraestructuras públicas y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno.