Aprobada la hoja de ruta para crear el campus universitario del Valle de Aridane, “un proyecto estratégico para La Palma”

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ratifica la creación de un campus universitario permanente en el Valle de Aridane, un proyecto estratégico para el futuro de la isla, llamado a convertirse en un espacio de formación, investigación, innovación y atracción de talento vinculado a las singularidades de La Palma.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, explica que esta iniciativa no se plantea solo como una infraestructura educativa, sino como “una herramienta para abrir nuevas oportunidades tras la erupción del Tajogaite y avanzar hacia un modelo económico más ligado al conocimiento, la ciencia y la especialización”.

Sergio Rodríguez asegura que “después de todo lo vivido con el volcán, la reconstrucción también tiene que mirar a lo que viene: a que una persona joven de La Palma pueda formarse aquí, a que un investigador venga a estudiar nuestros volcanes, nuestro cielo o nuestro mar, y a que el conocimiento genere empleo y oportunidades reales en la isla”.

“Hablar de un campus universitario en el Valle de Aridane es hablar de arraigo, de futuro y de una La Palma que no quiere resignarse solo a recuperar lo perdido, sino que quiere construir algo nuevo y mejor. Se trata de un proyecto estratégico para la Isla”, defiende el presidente.

Sobre el acuerdo

El acuerdo establece este campus como una línea de acción política preferente del Gobierno insular y encomienda a las áreas competentes del Cabildo la tramitación de los instrumentos de planificación, convenios de colaboración y expedientes administrativos necesarios para hacer viable el proyecto. La propuesta parte de una idea clara: la reconstrucción de La Palma no puede limitarse a reponer lo perdido, sino que debe servir también para generar nuevas bases de desarrollo económico y social para el Valle de Aridane y para el conjunto de la isla.

El proyecto se concibe como un campus universitario permanente, de cercanía y con capacidad para acoger formación de grado, posgrado, formación continua y proyectos de investigación vinculados a las condiciones naturales, geológicas y ambientales de La Palma. En este sentido, el Cabildo considera que la isla reúne características únicas para convertirse en un laboratorio natural en ámbitos como la vulcanología, la geología, la astrofísica, la oceanografía o las energías renovables.

Uno de los elementos clave del acuerdo es la colaboración con la Universidad de La Laguna y su Fundación General, a través del modelo de “Universidad Extendida”. Esta fórmula permite trabajar en la descentralización de enseñanzas y programas especializados sin limitar el proyecto a una estructura universitaria convencional, además de abrirlo a la posible participación de otras universidades públicas o privadas, nacionales e internacionales.

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La propuesta también plantea que el futuro campus actúe como punto de encuentro entre la universidad, la investigación y las instituciones científicas ya vinculadas a La Palma, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional o la Plataforma Oceanográfica de Canarias. El objetivo es crear un ecosistema estable de conocimiento que pueda atraer estudiantes, investigadores y proyectos de ámbito nacional e internacional.