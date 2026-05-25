Transvulcania 2027 supera los 2.000 inscritos en menos de 24 horas

Transvulcania adidas 2027 ha arrancado con una fuerte demanda de dorsales. En menos de 24 horas desde la apertura oficial de inscripciones, más de 2.000 corredores y corredoras han confirmado su participación en la próxima edición de la prueba, prevista para el 8 de mayo de 2027 en La Palma.

El dato supone que ya se ha cubierto más del 60% de las 3.200 plazas disponibles. La organización prevé que, si se mantiene este ritmo, la carrera pueda colgar el cartel de sold out en cuestión de horas o días.

Una respuesta que confirma el tirón de la prueba

La rapidez con la que se están agotando los dorsales confirma el interés que mantiene Transvulcania dentro del calendario internacional del trail running. La carrera palmera sigue atrayendo tanto a deportistas populares como a corredores de élite, seducidos por un recorrido marcado por senderos, volcanes, desniveles exigentes y el ambiente que se vive en la Isla durante la competición.

La organización interpreta esta respuesta como una muestra del buen momento de la prueba, especialmente después de una edición en la que se batieron las marcas de las ocho modalidades competitivas. Ese precedente ha elevado la expectación de cara a 2027 y ha reforzado el atractivo de una cita que cada año reúne a participantes de múltiples nacionalidades.

Más de 60% de las plazas ya están cubiertas

La edición de 2027 cuenta con 3.200 plazas disponibles. En solo un día, más de 2.000 ya han sido reservadas, por lo que quedan menos de 1.200 dorsales para completar el cupo.

La organización anima a quienes estén valorando participar a formalizar su inscripción cuanto antes para no quedarse fuera. En anteriores ediciones, la demanda ya había superado la disponibilidad de plazas, con listas de espera para corredores que no lograron obtener dorsal.

La Palma, escenario de una carrera internacional

El atractivo de Transvulcania no se limita al resultado deportivo. La carrera se ha convertido en una de las grandes citas de promoción exterior de La Palma, al proyectar sus paisajes volcánicos, sus senderos y su capacidad organizativa ante corredores y aficionados de todo el mundo.

El recorrido por la Isla Bonita es uno de los elementos que más identifican a la prueba. La combinación de costa, montaña, volcanes y público local ha convertido a Transvulcania en una experiencia muy valorada por quienes participan.

A ello se suma el impacto económico que genera la llegada de corredores, acompañantes, equipos técnicos y visitantes, con repercusión en alojamientos, restauración, transporte y otros servicios vinculados al turismo deportivo.

Después de una edición histórica

La fuerte demanda llega tras una edición que dejó un balance deportivo especialmente destacado. La organización ha subrayado que en la última Transvulcania se pulverizaron las plusmarcas de las ocho modalidades competitivas, un hecho poco habitual que ha reforzado la imagen de la carrera como escenario de alto rendimiento.

La edición de 2027 parte, por tanto, con el listón elevado y con una expectativa creciente entre deportistas y aficionados. El objetivo será mantener el nivel competitivo y organizativo, sin perder el carácter popular que ha acompañado a la prueba desde sus primeras ediciones.

Una cita que vuelve a movilizar al trail running

Transvulcania ha logrado consolidar una comunidad fiel de corredores. Buena parte de su éxito se explica por la dificultad del recorrido, pero también por el vínculo emocional que la prueba ha construido con la población palmera.

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Los vecinos y vecinas de la Isla tienen un papel destacado en el ambiente de la carrera, especialmente en los puntos de paso y en las zonas de mayor concentración de público. Ese apoyo forma parte de la identidad del evento y contribuye a que muchos participantes repitan o intenten conseguir dorsal cada año.