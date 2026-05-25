Transvulcania 2027 abre inscripciones tras una edición histórica con ocho récords

Transvulcania adidas 2027 ha abierto oficialmente el periodo de inscripciones para su próxima edición, que se celebrará en La Palma del 6 al 8 de mayo. La prueba regresa al calendario internacional después de una edición especialmente destacada, en la que se batieron los récords de sus ocho modalidades competitivas.

La organización espera una alta demanda de dorsales, impulsada por el impacto deportivo de la última carrera y por el prestigio que la cita palmera mantiene dentro del trail running mundial. La venta de inscripciones ya está habilitada a través de la web oficial de Transvulcania, donde se detallan las modalidades disponibles para corredores y corredoras.

La edición de 2027 llega tras una prueba marcada por los cronos de David Sinclair y Blandine L’Hirondel en la Ultramaratón, dos registros que contribuyeron a reforzar la dimensión internacional del evento.

Del Kilómetro Vertical a la Ultramaratón

El programa mantendrá sus distancias más reconocidas. La Transvulcania reúne modalidades como el Kilómetro Vertical, la Media Maratón, la Maratón y la Ultramaratón, la prueba reina de 73 kilómetros que une el Faro de Fuencaliente con Los Llanos de Aridane.

La web oficial describe el recorrido de la Ultramaratón como una travesía por la conocida Ruta del Bastón, con el paso por enclaves como el entorno del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y el ascenso hacia el Roque de los Muchachos.

La organización prevé que el interés por participar vuelva a ser elevado. En la pasada edición hubo más de 1.000 corredores en lista de espera, un dato que anticipa un ritmo intenso de registros para 2027.

La Palma, escenario internacional del trail running

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado el momento que atraviesa la carrera tras la edición de los ocho récords. La institución insular considera que Transvulcania no solo tiene valor deportivo, sino también turístico, económico y de proyección exterior para la Isla.

La prueba atrae cada año a corredores de decenas de nacionalidades y concentra la atención de aficionados al trail running dentro y fuera de Canarias. Para 2027, la organización espera una llegada masiva de participantes procedentes de más de 50 países.

El carácter volcánico del terreno, la dureza del recorrido y el ambiente de la afición palmera se han convertido en parte esencial de la identidad de la carrera.

Modalidades inclusivas y cantera

La próxima edición mantendrá también su apuesta por las modalidades Joëlette y Desafío, vinculadas a la participación inclusiva. La organización espera que ambas sigan creciendo después de los momentos de especial emoción vividos en la edición anterior.

A estas pruebas se sumará la modalidad Kids-Junior, cuyas inscripciones se abrirán más adelante, en fechas más cercanas al evento. Con ello, Transvulcania mantiene una estructura que combina competición de élite, participación popular, deporte inclusivo y promoción entre corredores jóvenes.

En 2026, la organización ya había destacado el récord de participación de las modalidades inclusivas dentro del plan Transvulcania Accesible, junto a la presencia de atletas de élite de varios continentes.

Un evento con impacto en la economía insular

Transvulcania está organizada por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública Sodepal, con apoyo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo y Promotur, bajo la marca Islas Canarias Latitud de Vida.

La consejera delegada de Sodepal y consejera insular de Promoción Económica, Miriam Perestelo, ha señalado que la organización ya trabaja en el despliegue logístico de una cita que combina exigencia deportiva, accesibilidad y retorno para el tejido empresarial de la Isla.

El impacto del evento va más allá de la competición. La llegada de corredores, acompañantes, equipos técnicos y aficionados genera actividad en alojamientos, restauración, transporte, comercio y servicios vinculados al turismo deportivo.

La edición de los ocho récords dispara la expectación

El consejero de Deportes, Yurguen Hernández, ha subrayado que batir ocho récords en una misma edición confirma el nivel competitivo alcanzado por la prueba. Para el Cabildo, la combinación de recorrido, terreno volcánico y apoyo del público palmero convierte a Transvulcania en un escenario de máximo rendimiento.

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La organización confía en que la edición de 2027 mantenga esa línea ascendente. El reto será responder a la demanda de plazas, sostener la calidad logística y preservar el vínculo de la carrera con los senderos y municipios de La Palma.