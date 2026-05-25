La Palma refuerza el apoyo al sector artesanal con ayudas para garantizar la continuidad de los talleres

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma aprueba el proyecto de bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a sufragar los gastos corrientes del sector artesanal de la Isla, una línea de apoyo destinada a favorecer la continuidad de los talleres y a proteger una actividad esencial para la identidad, la economía y la memoria cultural de La Palma.

El acuerdo, adoptado por el órgano de gobierno insular, permite avanzar en la tramitación de unas ayudas orientadas a respaldar a artesanos y artesanas ante el aumento de los costes de producción, las materias primas, el transporte y suministros básicos como la energía o el agua. Esta realidad afecta de forma especial a estructuras productivas de pequeña escala, con menor capacidad para asumir estos gastos sin comprometer su viabilidad.

Proteger la artesanía

La consejera de Artesanía, Susa Armas, señala que “el Cabildo tiene claro que proteger la artesanía palmera es proteger una parte esencial de la isla. Cada taller que permanece abierto conserva oficios, conocimiento y una forma de trabajar que ha pasado de generación en generación”.

Armas explica que estas ayudas “se dirigen a gastos cotidianos que pesan mucho en talleres pequeños: el alquiler, las cuotas, la asesoría o la compra de materiales”. La consejera añade que “son cuestiones muy concretas, pero decisivas para que un artesano o una artesana pueda seguir trabajando en La Palma”.

La responsable insular del área destaca que “la artesanía aporta valor cultural, turístico y económico, pero también sostiene una manera propia de entender el territorio”. En este sentido, afirma que desde el Cabildo “damos este paso para que el aumento de los costes no se convierta en una barrera que obligue a cerrar talleres o a abandonar una actividad tan valiosa para nuestra tierra”.

Las bases regulan el procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de unas subvenciones orientadas a financiar gastos corrientes vinculados al funcionamiento ordinario de la actividad artesanal. Entre los conceptos subvencionables figuran alquileres, cuotas de la Seguridad Social, gastos de asesoría o adquisición de materias primas no inventariables, entre otros.

Aliviar la presión económica

El Cabildo defiende que esta línea de apoyo permite aliviar la presión económica sobre los talleres, contribuir a su permanencia en el mercado y acompañar a un sector que, por su dimensión y características, necesita herramientas adaptadas a su realidad.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Corporación para las anualidades 2025-2027, que recoge esta línea de apoyo a los gastos corrientes del sector artesanal dentro del área de Artesanía.

Noticias relacionadas

Tras la aprobación del proyecto de bases por parte del Consejo de Gobierno, el acuerdo se eleva a la Comisión Informativa del Pleno de Artesanía para continuar su tramitación hasta la aprobación de las bases generales, dando cuenta posteriormente al Pleno Corporativo.