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La Palma reconoce al Atlético Paso tras su ascenso de categoría y campeonato de la Copa Heliodoro

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca “el trabajo de la directiva, cuerpo técnico y la plantilla para conseguir los objetivos en una temporada que pasa a la historia del club”

El alcalde recibe al Atlético Paso.

El alcalde recibe al Atlético Paso. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma reconoció al Atlético Paso tras sellar una temporada sobresaliente, donde el conjunto verdinegro logró el ascenso de categoría a la 2ª RFEF quedando en primera posición de la liga y el título de la Copa Heliodoro Rodríguez López, un prestigioso torneo dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y representantes de las formaciones políticas con presencia en la institución insular, felicitaron a los integrantes del club tras conseguir los dos campeonatos. 

Sergio Rodríguez destacó “el trabajo de la directiva, cuerpo técnico y la plantilla para conseguir los objetivos en una temporada que pasa a la historia del club”. 

Rodríguez incidió en que “el objetivo próximo tiene que ser asentarse en la 2ª RFEF, llevando el nombre de La Palma por el territorio nacional”. 

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La participación en la Copa del Rey es otro de los alicientes que tendrá el club palmero en la próxima temporada tras quedar campeón de la Tercera División.

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