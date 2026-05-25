La Palma reconoce al Atlético Paso tras su ascenso de categoría y campeonato de la Copa Heliodoro
El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca “el trabajo de la directiva, cuerpo técnico y la plantilla para conseguir los objetivos en una temporada que pasa a la historia del club”
El Cabildo de La Palma reconoció al Atlético Paso tras sellar una temporada sobresaliente, donde el conjunto verdinegro logró el ascenso de categoría a la 2ª RFEF quedando en primera posición de la liga y el título de la Copa Heliodoro Rodríguez López, un prestigioso torneo dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y representantes de las formaciones políticas con presencia en la institución insular, felicitaron a los integrantes del club tras conseguir los dos campeonatos.
Sergio Rodríguez destacó “el trabajo de la directiva, cuerpo técnico y la plantilla para conseguir los objetivos en una temporada que pasa a la historia del club”.
Rodríguez incidió en que “el objetivo próximo tiene que ser asentarse en la 2ª RFEF, llevando el nombre de La Palma por el territorio nacional”.
La participación en la Copa del Rey es otro de los alicientes que tendrá el club palmero en la próxima temporada tras quedar campeón de la Tercera División.
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