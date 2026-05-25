La Palma convierte el CEC Isla Bonita en un gran encuentro internacional de educación y cultura, con Daniel Gooleman como invitado estrella

La Palma se convertirá los días 19 20 y 21 de noviembre de 2026 en la capital educativa con la celebración de la tercera edición del Congreso Educativo y Cultural Isla Bonita (CEC Isla Bonita). El Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín y las instalaciones del IES Eusebio Barreto, en el municipio de Los Llanos de Aridane, acogerán un programa que sitúa a la Isla Bonita en el mapa internacional de los grandes encuentros educativos.

El gran atractivo de esta edición, cuyas inscripciones se abren este lunes 25 de mayo a las 15:00 horas, es Daniel Goleman, psicólogo doctorado por la Universidad de Harvard y autor del fenómeno editorial mundial Inteligencia Emocional, obra que ha vendido más de cinco millones de ejemplares y que transformó hace tres décadas la manera de entender la educación, el liderazgo y el desarrollo personal. Su presencia en La Palma supone uno de los hitos académicos más relevantes celebrados en Canarias en los últimos años y consolida la apuesta del CEC Isla Bonita por traer al Archipiélago a referentes intelectuales de primer orden mundial.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, destacó que “el III CEC Isla Bonita posiciona a La Palma como un destino de referencia para la formación, la educación y la cultura. Recibir a una figura del calado intelectual de Daniel Goleman es un orgullo para toda la comunidad palmera y una muestra del compromiso del Cabildo con una educación de calidad, humanista y abierta al mundo. Estrenar este programa en el nuevo Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín tiene, además, un valor simbólico extraordinario”.

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno de España en Canarias, destaca que “el CEC Isla Bonita demuestra que La Palma también puede liderar grandes encuentros vinculados al conocimiento, la educación y la cultura. Que figuras como Daniel Goleman formen parte de este congreso habla del nivel que ha alcanzado esta iniciativa y de la capacidad de la Isla para acoger proyectos de alcance internacional”.

Por su parte, Cristina Martín, directora insular de Educación en La Palma, señala que “el CEC Isla Bonita acerca al alumnado, al profesorado y a las familias de La Palma algunas de las voces más relevantes de la educación actual. Este congreso crea espacios para reflexionar, aprender y seguir construyendo una educación más humana, más cercana y más conectada con la realidad de nuestros jóvenes”.

El acto de presentación evidenció otra de las virtudes del CEC, la coordinación entre numerosas administraciones públicas para construir una experiencia de primer nivel. Junto al presidente Sergio Rodríguez comparecieron Anselmo Pestana, delegado del Gobierno de España en Canarias; Cristina Martín, directora insular de Educación del Gobierno de Canarias en La Palma; Susa Armas, consejera de Educación del Cabildo de La Palma; Miriam Perestelo, consejera delegada de Sodepal; Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane; Eloy Martín, alcalde de El Paso, y Omaira Pérez, concejala de Educación de Santa Cruz de La Palma. Además, el director del CEC, Felipe Luis, y la embajadora del congreso y referente digital, Inés Rodríguez, dieron detalles de la programación.

Un programa de ponencias de máximo nivel

Junto a Goleman, el cartel de ponentes reúne a algunas de las figuras más influyentes del panorama educativo y psicológico en lengua española: Diana Al Azem, divulgadora especializada en crianza consciente, familias y educación en positivo; Manu Velasco, maestro y uno de los mayores innovadores de la educación en España; Pau Brunet, joven referente del activismo por la inclusión y la diversidad, y Patri Ramírez, psicóloga, escritora y voz reconocida en comunicación emocional y bienestar.

El programa pretende combinar la mirada científica y el compromiso social, y enlaza con la línea humanista que define la identidad del congreso desde su primera edición.

Talleres prácticos para docentes y familias

Además del ciclo de ponencias, el III CEC Isla Bonita ofrecerá una intensa programación de talleres aplicados al aula y a la práctica educativa, impartidos por Ángel Luis González, Luisa Salvador, 8 Pies, Diana Al Azem, María Lería, Sara Pérez, David Rodríguez ‘Pegasus’, el psicólogo Rayco Suárez, Alejandra Goded (IAC), María Gabino (ULL) y el propio Manu Velasco.

Esta línea de trabajo, eje vertebrador del congreso desde su origen, busca traducir las grandes ideas en herramientas concretas para el quehacer diario de los centros educativos y de las familias palmeras y canarias.

Música y cultura como lenguaje educativo

Fiel a su vocación de unir educación y cultura, el III CEC Isla Bonita acogerá una programación musical de excepción. Marwan y Andrés Suárez, dos de los cantautores referentes del género en castellano, ofrecerán sendos conciertos exclusivos. El primero de ellos, en la mañana del viernes 20 de noviembre en Santa Cruz de La Palma, estará dirigido al alumnado de la Isla. Aproximadamente 3.000 alumnos y alumnas disfrutarán junto a los artistas de un recorrido por la cultura de la canción de autor. La noche del sábado 21, el Auditorio TCM albergará la clausura con un concierto exclusivo para las personas inscritas.

Otra de las grandes novedades de esta tercera edición del CEC Isla Bonita será un encuentro educativo, que se celebrará en el municipio de El Paso, dirigido al alumnado palmero y que tendrá como hilo conductor la diversidad y la discapacidad en la sociedad. Además de contar con las experiencias de Pau Brunet y David Rodríguez, se sumará una experiencia educativa musical que Sara Socas y Erika Dos Santos, dos jóvenes artistas canarias de proyección internacional, compartirán con el alumnado de la Isla para poner en valor el poder transformador y pedagógico de la palabra y el rap.

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El CEC Isla Bonita es un evento organizado por el Cabildo Insular de La Palma, a través de la empresa Sodepal, que contará con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación; los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y El Paso; Editorial Santillana; Meliá La Palma; Caja 7; la Universidad de La Laguna; el Instituto de Astrofísica de Canarias; Taller Cutillas, y Rayco Suárez Psicología.