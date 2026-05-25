El Cabildo de La Palma invierte 40 millones para mejorar infraestructuras en todos los municipios

El Cabildo de La Palma destinará 40 millones de euros de fondos propios al Programa Insular para el Desarrollo Local (PIDL), una herramienta diseñada para mejorar infraestructuras y servicios en todos los municipios de la Isla entre 2024 y 2027. La inversión se reparte a razón de 10 millones de euros por anualidad y busca apoyar a los ayuntamientos en actuaciones vinculadas al desarrollo económico y social de cada territorio.

El programa no se limita a una relación de obras. Su planteamiento incorpora una lectura territorial de La Palma, especialmente en aquellos municipios donde la ruralidad, la dispersión poblacional, la orografía o el menor tamaño hacen más difícil prestar servicios, mantener espacios públicos o generar nuevas oportunidades.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, defiende que invertir en todos los municipios permite "romper la idea de una isla partida por la Cumbre". La frase resume el objetivo político del plan: avanzar hacia una Isla más equilibrada, sin que vivir en un municipio pequeño o alejado suponga una desventaja en el acceso a infraestructuras básicas.

Un programa que tiene en cuenta la ruralidad

Uno de los criterios del PIDL es el índice de ruralidad, que permite ponderar la realidad de municipios con menos población, mayor dispersión o menor capacidad económica. Para el Cabildo, este indicador ayuda a repartir la inversión pública con más precisión, teniendo en cuenta que no todos los ayuntamientos parten de las mismas condiciones.

La ruralidad, sostiene la corporación insular, no debe entenderse como un obstáculo, sino como un factor que debe pesar en la planificación. Municipios como Puntallana, Puntagorda, Garafía, Tijarafe, Barlovento, Fuencaliente o San Andrés y Sauces tienen necesidades específicas que no siempre son comparables con las de los núcleos más poblados.

Actuaciones adaptadas a cada municipio

El PIDL incluye proyectos muy diversos: calles, avenidas, plazas, instalaciones deportivas, edificios multiusos, piscinas, zonas recreativas, aparcamientos, áreas de descanso, mejoras de accesibilidad, equipamientos comunitarios y actuaciones ambientales.

Esa variedad responde a una realidad sencilla: cada municipio necesita soluciones distintas. En unos casos, la prioridad está en la movilidad; en otros, en el deporte, la cultura, los espacios de encuentro, la seguridad vial o la mejora del entorno urbano.

En Puntagorda, el programa concentra actuaciones en el espacio público Pino de la Virgen durante varias anualidades. En Garafía, se recogen mejoras en la calle Díaz y Suárez, el polideportivo y la urbanización de Santo Domingo. En Puntallana, se incluyen proyectos como la rehabilitación de la Casa Méndez, la Avenida Atabara, la urbanización del entorno de San Bartolomé y un área de descanso de caravanas.

Tazacorte, Mazo, El Paso y Breña Alta, algunos ejemplos

Entre las actuaciones citadas por el Cabildo figura la mejora de la Avenida de la Constitución, en Tazacorte. El proyecto no se plantea solo como una intervención estética, sino como una actuación para resolver problemas de accesibilidad, seguridad y movilidad peatonal. La intención es transformar una vía marcada por estrecheces en aceras y calzada en un espacio más ordenado y seguro.

En Villa de Mazo, el PIDL financia el aparcamiento de la Escuela Insular de Artesanía, una obra pensada para ordenar el entorno de este equipamiento y facilitar su uso. La actuación contempla la pavimentación de 1.049 metros cuadrados, creación de plazas de aparcamiento, aceras, uso de piedra natural de Arucas y loseta de hormigón, además del acondicionamiento de instalaciones afectadas.

En El Paso, el programa incorpora la piscina cubierta como una actuación de largo recorrido. El proyecto prevé un complejo deportivo municipal con piscina, spa, vestuarios, gimnasio, cafetería y zonas generales. Para un municipio sin salida al mar, esta infraestructura se presenta como un recurso deportivo, comunitario y de salud durante todo el año.

En Breña Alta, la mejora del trazado La Marañuela-El Llanito, en la LP-202, responde a problemas de seguridad vial. El proyecto parte de una vía con curvas de baja visibilidad, dificultades para el cruce de vehículos y falta de un espacio seguro para peatones. La actuación busca ampliar la carretera, dar continuidad al paseo peatonal desde San Pedro y mejorar las condiciones de circulación.

Infraestructuras para sostener la vida cotidiana

El Cabildo plantea el PIDL como una estrategia para reforzar servicios municipales y mejorar la calidad de vida en pueblos y barrios. En una isla con una geografía compleja, pequeñas actuaciones en espacios públicos, accesos, equipamientos o zonas deportivas pueden tener un impacto directo en la vida diaria.

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Una avenida más accesible, un aparcamiento junto a un equipamiento insular, una piscina cubierta o una vía más segura no son proyectos aislados. Forman parte de una misma línea de trabajo: permitir que cada municipio disponga de mejores condiciones para prestar servicios, atraer actividad y mantener población.