La Palma inaugura el Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín con cinco días de música y arte

El Cabildo de La Palma inaugurará oficialmente el Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín con una programación cultural de cinco días que combinará música, talento local, tradición y artes plásticas. La apertura comenzará el miércoles 27 de mayo con un acto institucional y se prolongará hasta el domingo 31 de mayo.

La nueva infraestructura nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para las artes escénicas en la Isla. El Cabildo ya había presentado recientemente la identidad visual del auditorio como parte de la recta final para su puesta en funcionamiento, destacando que se trata de una infraestructura largamente esperada por la ciudadanía palmera.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha definido la apertura como un hecho histórico para la cultura palmera. Según señaló, no se trata solo de inaugurar un edificio, sino de abrir un espacio llamado a marcar "un antes y un después" en la vida cultural de La Palma.

Cinco días repletos de programación inaugural

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Miriam Perestelo, destacó que el programa de apertura ofrecerá cinco jornadas consecutivas de actividades musicales y artísticas. El primer acto tendrá lugar el miércoles 27 de mayo, con la inauguración institucional del auditorio y la actuación de la Orquesta Sinfónica de La Palma, encargada de poner los primeros acordes en el nuevo recinto.

A partir del día siguiente, el auditorio abrirá sus puertas a la ciudadanía con una programación gratuita que busca mostrar distintas generaciones y sensibilidades de la creación musical palmera.

El jueves 28 de mayo, a las 19:00 horas, actuará la Big Band de la Escuela de Música de La Palma. El viernes 29, también a las 19:00 horas, será el turno de la Orquesta de la Escuela Insular de Música (OEIM), en una cita pensada para poner en valor la cantera artística de la Isla.

La tradición será la protagonista para le Día de Canarias

El sábado 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, el escenario del Auditorio Insular acogerá a las 20:00 horas un concierto conjunto de Tajadre y Los Arrieros, dos formaciones vinculadas a la música tradicional palmera.

El cierre de este primer bloque de conciertos llegará el domingo 31 de mayo, a las 18:00 horas, con la propuesta de Music Lab, que aportará un enfoque más contemporáneo e innovador a la semana inaugural.

Facundo Fierro estrena la sala de exposiciones

La apertura del auditorio incluirá también la puesta en marcha de su espacio expositivo. La primera muestra será Poema del Volcán, del artista canario Facundo Fierro, creador con una trayectoria amplia en pintura, escultura, diseño, imagen, arquitectura y urbanismo.

La elección de Fierro para inaugurar la sala de exposiciones conecta el nuevo recinto con una obra marcada por la defensa de los valores naturales y culturales de Canarias. Su propuesta acompañará las primeras semanas de actividad del auditorio y ampliará la programación más allá de la música.