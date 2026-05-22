Más de mil personas visitan la exposición de los 40 años del Club de Automóviles Antiguos de El Paso

La exposición organizada con motivo del 40º aniversario del Club de Automóviles Antiguos de El Paso-La Palma ha superado ya el millar de visitantes desde su apertura el pasado 15 de mayo en la antigua fábrica de tabaco. La muestra, impulsada por el Cabildo de La Palma a través de Sodepal, junto al Ayuntamiento de El Paso, recorre cuatro décadas de afición, conservación y memoria vinculadas al mundo del motor.

La exhibición reúne cerca de un centenar de vehículos clásicos e históricos, además de motocicletas, fotografías y distintos elementos relacionados con el patrimonio automovilístico. Durante estos días se ha convertido en un punto de encuentro para residentes, visitantes, centros educativos, asociaciones y colectivos interesados en conocer una parte singular de la historia reciente de la Isla.

El Cabildo de La Palma ya había presentado esta conmemoración como una programación amplia, con exposición de automóviles antiguos y clásicos, motocicletas históricas, conciertos, actividades infantiles, encuentros con otros clubes, charlas y una zona gastronómica denominada La Gasolinera.

Un patrimonio ligado a la memoria familiar

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado que esta exposición permite poner en valor "un patrimonio cultural diferente", relacionado con la memoria y con la historia de muchas familias. El presidente insular subraya que este tipo de propuestas generan nuevos atractivos para la Isla, dinamizan los municipios y contribuyen también a la actividad económica local.

La consejera de Cultura y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, ha puesto el acento en la respuesta del público. Según señala, la muestra ha demostrado que el patrimonio automovilístico también forma parte de una historia compartida y de numerosas vivencias familiares en La Palma.

El Club de Automóviles Antiguos de El Paso, una entidad con arraigo

El Club de Automóviles Antiguos de El Paso cumple este año cuatro décadas de actividad. La entidad, fundada en 1986, ha desarrollado una labor continuada en la conservación y difusión del patrimonio automovilístico de La Palma. El Ayuntamiento de El Paso recuerda que el club recibió en 2018 la Medalla de Oro del municipio por su trabajo de protección y conservación de vehículos antiguos.

Actividades para todos los públicos

La programación del aniversario ha incluido actividades paralelas, actuaciones musicales, encuentros entre clubes, propuestas infantiles y acciones divulgativas. Ese formato ha permitido atraer a públicos distintos, desde aficionados al motor hasta familias y escolares.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, ha resaltado la capacidad de la iniciativa para dinamizar el municipio y reunir a personas de toda la Isla en torno a una propuesta cultural, social y familiar. También ha animado a la ciudadanía a aprovechar los últimos días para visitar la exposición y conocer de cerca el trabajo desarrollado por el club durante estos 40 años.

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La exposición finalizará el próximo domingo 24 de mayo con un acto de clausura. La jornada contará con la actuación de la Bonita Brass Band y con el cierre oficial de los actos del aniversario.