La Palma acerca la geotermia al alumnado en la Miniferia de la Ciencia

El Centro de Gestión de Energías Renovables de La Palma ha participado este jueves, 21 de mayo, en la Miniferia de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2026, celebrada en el Complejo Polideportivo Antonio García, en Breña Alta.

La entidad, integrada en Sodepal y dependiente del Cabildo de La Palma, llevó a la cita la actividad 'De las ideas a la energía', una propuesta divulgativa pensada para acercar al alumnado conceptos básicos sobre energía, geotermia y sostenibilidad ambiental.

A través de pequeños experimentos y demostraciones científicas, los estudiantes pudieron conocer cómo se generan, transforman y aprovechan las fuentes de energía limpias. La actividad también sirvió para explicar el papel que puede desempeñar la geotermia en el futuro energético de La Palma.

Una actividad para escolares y público general

La jornada se dividió en dos tramos. Por la mañana, de 8:30 a 13:30 horas, estuvo dirigida a estudiantes desde 3º de Primaria hasta 2º de Secundaria. Por la tarde, de 16:00 a 19:30 horas, la actividad se abrió al público general.

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El objetivo fue ofrecer una experiencia sencilla y participativa, adaptada a distintas edades, para despertar la curiosidad por la ciencia y por las energías renovables. La propuesta buscaba que los asistentes entendieran que detrás de gestos cotidianos, como encender un interruptor, cargar un vehículo eléctrico o utilizar un panel solar, hay conocimiento científico, ingeniería y decisiones vinculadas al territorio.