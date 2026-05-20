La Palma lleva el bote Bóreas al Festival Marítimo Internacional de Pasaia

El Cabildo de La Palma y la empresa pública Sodepal han llevado el patrimonio marítimo de la Isla al IV Festival Marítimo Internacional de Pasaia, celebrado en Gipuzkoa. La representación palmera tuvo como protagonista al bote Bóreas, única embarcación histórica canaria presente en esta edición del encuentro.

La participación permitió mostrar fuera del Archipiélago una parte relevante de la identidad cultural de La Palma: su relación histórica con el mar, la construcción naval tradicional y la carpintería de ribera, un oficio ligado durante generaciones a la vida portuaria y marinera de la Isla.

El festival de Pasaia, conocido como Pasaia Itsas Festibala, se celebra cada dos años y reúne embarcaciones tradicionales de madera con valor patrimonial procedentes de distintos lugares del mundo. Su cuarta edición tuvo lugar del 14 al 17 de mayo de 2026 y estuvo centrada en la cultura marítima, la artesanía, la divulgación y la navegación tradicional.

El Bóreas despierta interés entre el público y profesionales

Durante las jornadas del festival, el Bóreas despertó la curiosidad de visitantes, profesionales y participantes internacionales. La embarcación funcionó como símbolo de la tradición naval palmera y ayudó a dar visibilidad al espacio dedicado a La Palma y a la cultura marítima canaria.

La consejera de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó que participar en un festival de esta relevancia internacional ha supuesto más que una presencia institucional.

Según señaló la consejera, la experiencia permitió comprobar cómo una parte de la historia marinera de la Isla genera interés fuera de Canarias y conecta con otros territorios que también conservan una fuerte relación con el mar.

El encuentro reunió a representantes y embarcaciones de diferentes países, entre ellos Portugal, Francia, Irlanda, Croacia, Chile y Canadá, que compartieron experiencias sobre la conservación del patrimonio marítimo tradicional.

Carpintería de ribera: un oficio con memoria

Uno de los momentos más valorados de la presencia palmera fue la participación del maestro carpintero de ribera Agustín Jordán. Su experiencia permitió explicar al público la importancia de un oficio que se transmite de generación en generación y que resulta esencial para comprender la construcción de embarcaciones tradicionales.

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La carpintería de ribera es el trabajo artesanal dedicado a construir y reparar barcos de madera. En La Palma, este saber forma parte de la memoria marítima de la Isla y está vinculado a su historia portuaria, pesquera y comercial.