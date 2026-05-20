La Palma combatirá la soledad no deseada en mayores con deporte y actividades compartidas

El Cabildo de La Palma y la asociación Atletas Sin Fronteras han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha Hilo Rojo de Guaydil, una iniciativa orientada a combatir la soledad no deseada entre personas mayores a través del deporte, la convivencia y la participación comunitaria.

El proyecto se desarrollará en el Hospital Nuestra Señora de Los Dolores y utilizará actividades compartidas como una forma de acompañar, crear vínculos y mejorar el bienestar emocional de las personas participantes. La propuesta incluye boccia paralímpica, talleres y encuentros entre generaciones, con el objetivo de generar espacios donde conversar, sentirse escuchados y recuperar tiempo compartido.

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, destacó que muchas personas mayores no necesitan solo atención, sino también sentirse acompañadas y parte activa de la comunidad. En esa línea, señaló que el proyecto busca recuperar relaciones y evitar que nadie se sienta solo.

El deporte adaptado como herramienta para crear vínculos

Uno de los ejes de Hilo Rojo de Guaydil será la boccia paralímpica, una disciplina de precisión que puede practicarse de forma adaptada y que favorece la participación de personas con distintas capacidades. En este caso, el deporte se plantea como una herramienta social, no solo como una actividad física.

La iniciativa parte de una idea sencilla: compartir una actividad ayuda a romper el aislamiento. A través del juego, los talleres y los encuentros intergeneracionales, el proyecto quiere crear un entorno cercano en el que las personas mayores puedan relacionarse, participar y sentirse escuchadas.

El bienestar emocional, en el centro del programa

Ángeles Fernández subrayó que el deporte puede ser una herramienta de cuidado, inclusión y salud emocional, especialmente para quienes pasan muchas horas en soledad. La consejera insistió en que el acompañamiento no debe entenderse como algo secundario, sino como una parte esencial del bienestar de las personas mayores.

El presidente de Atletas Sin Fronteras y coordinador del proyecto, Juan Jesús Aguiar Rodríguez, explicó que Hilo Rojo de Guaydil nace desde la cercanía y desde la necesidad de generar comunidad. También destacó la importancia de ofrecer actividades adaptadas que favorezcan la participación y el acompañamiento.

Seguimiento para medir el impacto

El convenio firmado entre el Cabildo y Atletas Sin Fronteras contempla la creación de una comisión de seguimiento. Este órgano evaluará el desarrollo del proyecto y analizará aspectos como la participación, el bienestar emocional y la cohesión social.

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La duración inicial de la iniciativa será de 14 meses. Durante ese periodo, se medirá la evolución del programa y su capacidad para generar espacios útiles de encuentro y acompañamiento en el entorno del Hospital Nuestra Señora de Los Dolores.