La Palma y Asturias se unen en El Paso en una nueva edición de 'Encuentro Coral'

El Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, y el Ayuntamiento de El Paso organizan una nueva edición de Encuentro Coral, una cita cultural que reunirá a la Coral Nuestra Señora del Pino y a la Coral Errante, procedente de Asturias.

El concierto tendrá lugar el 21 de mayo, a las 19:30 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de Bonanza, en El Paso. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

La iniciativa busca fomentar el intercambio cultural entre territorios y acercar al público una propuesta musical basada en la convivencia, la participación y el canto coral.

Una cita con significado especial para La Palma

La presencia de la Coral Errante tiene un componente emotivo. En 2022, la agrupación asturiana promovió el concierto solidario Pro Isla de La Palma, destinado a recaudar fondos para las personas afectadas por la erupción del volcán Tajogaite.

Aquel recital reunió a diferentes colectivos corales y musicales de Asturias en una muestra de apoyo a la población palmera tras la emergencia volcánica. Su visita a El Paso supone ahora un reencuentro con una isla a la que ya mostró solidaridad en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

El valor de la música como puente entre territorios

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó que esta cita simboliza los lazos de afecto generados entre ambos territorios.

Perestelo subrayó que el encuentro permite acercar propuestas culturales de calidad a la ciudadanía y hacerlo, además, en un espacio patrimonial de gran valor para el municipio. También recordó el agradecimiento de La Palma hacia la Coral Errante por el apoyo prestado tras la erupción.

La Coral Nuestra Señora del Pino ejerce de anfitriona

La Coral Nuestra Señora del Pino, vinculada al municipio de El Paso, compartirá escenario con la agrupación asturiana en una velada abierta a vecinos, visitantes y amantes de la música.

Su participación refuerza el carácter local del encuentro y permite que el concierto combine voces del municipio con una formación invitada. El resultado será una propuesta sencilla y cercana, pensada para disfrutar del canto coral en directo.

Un escenario patrimonial para una velada musical

La Iglesia de Nuestra Señora de Bonanza acogerá esta nueva edición de Encuentro Coral. El espacio, situado en el municipio de El Paso, aporta un marco especial a una actividad que combina cultura, memoria y participación ciudadana.

Noticias relacionadas

La elección de este enclave permite sumar valor patrimonial a la cita y acercar la música coral a un lugar muy reconocido por la población local.