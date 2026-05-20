Comienza una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en la Cueva de El Tendal, en La Palma

Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha iniciado la quinta campaña de excavaciones en el yacimiento de La Cueva de El Tendal, en San Andrés y Sauces (La Palma), una investigación que buscará profundizar en el conocimiento de la sociedad benahoarita desde diferentes perspectivas.

La iniciativa se desarrolla por primera vez en el marco del convenio de cooperación firmado con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, según ha informado el departamento regional en una nota.

Esta quinta campaña no se limitará a la Cueva de El Tendal, sino que también se abrirá el radio de acción al conjunto arqueológico de las Cuevas de San Juan. A lo largo de las próximas semanas, el equipo alternará las excavaciones en la cavidad principal con las prospecciones por el entorno del barranco para localizar nuevas cavidades con potencialidad arqueológica.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, ha destacado que esta intervención marca "un hito" administrativo y científico al materializar la aplicación de la partida de 180.000 euros destinada a la Cueva de El Tendal.

Clavijo ha explicado que, frente a las actuaciones puntuales del pasado, el respaldo financiero de este convenio pionero dotaría de estabilidad a los investigadores con un programa planificado a largo plazo, garantizando así la protección y la gestión integral de un espacio que es referente para todo el archipiélago.

Los trabajos de campo se prolongarán hasta finales de mayo bajo la codirección de la doctora Amelia Rodríguez y el doctor Jonathan Santana. El equipo de trabajo sobre el terreno está compuesto por quince personas, entre las que se encuentran los doctores Juan Francisco Navarro, Jacob Morales Mateos y Enrique Fernández Palacio, el doctorando Javier Cruz Viera, y estudiantes del Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ULPGC así como del Grado de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) y la ULPGC.

Quinta campaña

La presente campaña se centra en la limpieza y excavación de las dos áreas principales de la Cueva de El Tendal con la finalidad de proseguir con las intervenciones de los últimos años y conectar ambos espacios. Además, el equipo realizará un sondeo estratigráfico en una cueva muy próxima a El Tendal para comprobar si alberga material arqueológico, adelanta la arqueóloga, "aunque se trata de una cavidad que ha sido reutilizada de forma continuada hasta el año pasado".

Como gran novedad de esta campaña, se pretenderá ampliar el radio de acción mediante un reconocimiento superficial y prospección de todo el barranco de San Juan con el objetivo de determinar la potencialidad de yacimientos cercanos al área de estudio que permitan complementar, contrastar y contextualizar la información histórica recuperada de la Cueva de El Tendal.

Todos los restos materiales documentados se someterán posteriormente a analíticas específicas en la nueva sede del Laboratorio de Arqueología de la ULPGC. Estas instalaciones, desarrolladas con el apoyo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, cuentan con un equipamiento científico puntero a nivel internacional para poder estudiar la bioarqueología, la geoarqueología y la cultura material de las sociedades indígenas de Canarias.