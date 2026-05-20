El 'Bóreas' lleva la historia marítima de La Palma hasta el Festival Internacional de Pasaia

El sonido de la madera, las conversaciones sobre navegación tradicional y el interés de cientos de visitantes acompañaron al bote Bóreas durante su participación en el IV Festival Marítimo Internacional de Pasaia. En uno de los encuentros europeos más relevantes dedicados a la cultura del mar y a las embarcaciones tradicionales, La Palma encontró un espacio para mostrar una parte esencial de su identidad marítima.

El Cabildo de La Palma y la empresa pública Sodepal representaron a la Isla en este festival internacional con la presencia del Bóreas, la única embarcación histórica canaria presente en el evento. Su participación permitió proyectar fuera del Archipiélago la tradición naval de La Palma y reforzar el reconocimiento del patrimonio marítimo canario en un escenario internacional.

Agustín Jordán es el maestro carpintero conejero que construyó el 'Bóreas'. / E.D.

Historia marinera de la Isla Bonita

La consejera de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señaló que "para el Cabildo, participar en un festival de esta relevancia internacional ha supuesto mucho más que una presencia institucional. Ha sido una oportunidad emocionante para comprobar cómo una parte de nuestra historia marinera despierta interés y admiración fuera de nuestras islas, y para reforzar la idea de que el patrimonio marítimo forma parte de una identidad compartida que nos conecta con otros pueblos y otras maneras de entender el mar".

Durante las jornadas celebradas en Pasaia, el Bóreas despertó el interés de visitantes, profesionales y representantes internacionales atraídos por la historia marítima de La Palma, la construcción naval tradicional y la carpintería de ribera. La embarcación acudió al encuentro como símbolo vivo de un legado que ha acompañado durante generaciones la relación de la Isla con el mar.

"Ha sido una oportunidad emocionante para comprobar cómo una parte de nuestra historia marinera despierta interés y admiración fuera de nuestras islas, y para reforzar la idea de que el patrimonio marítimo forma parte de una identidad compartida que nos conecta con otros pueblos y otras maneras de entender el mar" Miriam Perestelo — Consejera de Promoción Económica, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal

La maestría de Agustín Jordán

Uno de los momentos más valorados por el público fue la participación del maestro carpintero de ribera Agustín Jordán. Su experiencia y conocimiento tradicional permitieron acercar a los asistentes la importancia de un oficio transmitido de generación en generación y que forma parte del patrimonio cultural marítimo de Canarias. Su presencia despertó un especial interés entre jóvenes y visitantes interesados en la conservación de estos saberes tradicionales.

El Festival Marítimo Internacional de Pasaia también se convirtió en un espacio de intercambio entre territorios y representantes culturales de países como Portugal, Francia, Irlanda, Croacia, Chile y Canadá, que compartieron experiencias relacionadas con la protección y difusión del patrimonio marítimo tradicional.

La organización del encuentro valoró de manera positiva el trabajo que se impulsa desde La Palma en torno al Bóreas y a la preservación de la cultura marítima canaria. Además, representantes institucionales y responsables culturales pudieron conocer las iniciativas que se desarrollan en la Isla para conservar, recuperar y difundir este legado.

Imagen de la embarcación palmera en la convocatoria celebrada en el País Vasco. / E.D.

Más allá de la participación en el festival, la presencia del Bóreas en Pasaia permitió reforzar el reconocimiento de Canarias dentro del mapa internacional del patrimonio marítimo tradicional y abrir nuevas vías de colaboración y cooperación con proyectos y territorios internacionales vinculados a la defensa y transmisión de la cultura marítima.