La Palma prepara un punto de accesibilidad para que los eventos sean más inclusivos

El Cabildo de La Palma trabaja en la creación del Punto Insular de Accesibilidad, denominado Punto ACC, una herramienta incluida en el Pacto por la Inclusión para mejorar la organización de actos públicos y facilitar que más personas puedan acudir a ellos en igualdad de condiciones.

La consejera de Acción Social y Diversidad, Ángeles Fernández, explica que la intención es que la accesibilidad deje de depender de medidas aisladas y se incorpore desde el inicio de cada actividad. La institución insular quiere que este nuevo servicio ayude a planificar mejor conciertos, jornadas, pruebas deportivas, encuentros educativos, actos sociales y otras citas abiertas a la ciudadanía.

¿Qué ofrecerá el Punto ACC?

El servicio combinará atención presencial, asesoramiento y recursos técnicos. En las actividades donde se instale, contará con un espacio de referencia para resolver dudas, orientar a participantes y facilitar apoyos concretos.

Entre los medios previstos figuran mochilas vibratorias, sistemas de transmisión FM, lazos de inducción y otros dispositivos pensados para mejorar la comunicación y la experiencia de las personas asistentes. También se contempla la presencia de personal especializado, coordinación técnica e intérprete de lengua de signos en cada actuación.

Estos recursos permitirán adaptar mejor los actos a distintas necesidades, desde dificultades auditivas hasta barreras de comunicación o problemas para seguir la información en espacios concurridos.

Asesoramiento para entidades y administraciones

El Punto ACC también funcionará como apoyo para quienes organizan actividades. El Cabildo prevé que pueda acompañar a ayuntamientos, asociaciones, centros educativos, empresas y otras entidades que quieran revisar sus eventos y hacerlos más accesibles.

Este asesoramiento puede incluir recomendaciones sobre ubicación, atención al público, señalización, comunicación, sonido o disposición de espacios. La idea es que la accesibilidad no se limite al día del acto, sino que forme parte de la planificación previa.

Una medida vinculada al Pacto por la Inclusión

La iniciativa forma parte del trabajo desarrollado por el Cabildo dentro del Pacto por la Inclusión, una hoja de ruta que nace con la intención de escuchar al tercer sector y transformar sus propuestas en medidas concretas.

Este proceso comenzó tras las I Jornadas sobre las Personas con Discapacidad de La Palma, celebradas en diciembre de 2024. Desde entonces, se han recogido aportaciones de entidades como Indispal, que ha participado en la elaboración de propuestas adaptadas a la realidad insular.

Datos que justifican el nuevo servicio

La documentación técnica del expediente señala que en La Palma residen más de 606 personas con discapacidad. Además, hay 1.598 personas en situación de dependencia atendida y 1.146 niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas de apoyo educativo.

Estas cifras muestran la necesidad de contar con recursos estables y no solo con soluciones puntuales. La accesibilidad beneficia de forma directa a quienes tienen una discapacidad reconocida, pero también a personas mayores, familias, menores con apoyos educativos, usuarios con dificultades temporales o ciudadanos que necesitan información más clara y comprensible.

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El Punto ACC tendrá una duración inicial de un año desde la adjudicación del contrato. Durante ese periodo se prevén 136 horas de atención, que se repartirán entre presencia en eventos, acciones de información, sensibilización y asesoramiento técnico.