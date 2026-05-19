El Cabildo de La Palma reclama más personal para frenar el colapso de Correos en Santa Cruz de La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha pedido a Correos y al Gobierno de España que actúen con rapidez ante la situación que atraviesa la oficina principal de Santa Cruz de La Palma. Según la institución insular, este punto de atención soporta en las últimas semanas una presión creciente por el aumento de gestiones, especialmente las relacionadas con la regularización de personas migrantes.

Rodríguez sostiene que el problema no se limita a la capital palmera, aunque ahora se haya hecho más visible en esta oficina. La corporación asegura que en distintos municipios de la Isla ya se venían detectando dificultades en el servicio, con usuarios que deben esperar durante largos periodos para completar trámites habituales.

El presidente insular ha puesto el foco tanto en la ciudadanía como en los empleados. "Al final hablamos de personas. De vecinos y vecinas que necesitan hacer un trámite y pasan más de una hora esperando, pero también de trabajadores que intentan atender como pueden una situación que les supera porque no cuentan con los recursos suficientes", ha señalado.

Una oficina que concentra trámites de toda la Isla

El Cabildo explica que la oficina de Santa Cruz de La Palma se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia para muchas gestiones en el conjunto insular. Ese papel central, unido al incremento de procedimientos administrativos, ha provocado una carga de trabajo superior a la habitual.

Para Rodríguez, resulta "incomprensible" que el servicio no se haya reforzado antes. A su juicio, una oficina con tanta demanda necesita una plantilla ajustada a la realidad del territorio y a las necesidades actuales de la población.

"No se puede normalizar que una oficina que atiende a tanta gente funcione con una plantilla insuficiente. La ciudadanía merece una atención digna y los trabajadores también merecen poder desarrollar su labor en condiciones”, ha añadido.

El impacto de la regularización de personas migrantes

Uno de los factores que ha contribuido al aumento de usuarios es el proceso de regularización de personas migrantes, que ha generado nuevas gestiones presenciales y consultas. Según el Cabildo, buena parte de esa carga ha terminado concentrándose en la oficina principal de la capital palmera.

Correos cuenta con información oficial sobre este procedimiento en su página web, donde detalla los pasos vinculados a la regularización extraordinaria de personas migrantes. También el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dispone de un portal específico con información sobre requisitos, cita previa y tramitación telemática.

Una demanda al Gobierno de España y a Correos

La petición del Cabildo es concreta: incrementar el personal destinado a la oficina principal de Santa Cruz de La Palma y reorganizar el servicio para que responda a la demanda real. La corporación insular considera que esta medida permitiría mejorar la atención al público y aliviar la presión diaria sobre los trabajadores.

Rodríguez insiste en que el objetivo no es únicamente reducir colas, sino garantizar un servicio digno en una Isla donde determinados trámites se concentran en pocos puntos de atención. En ese sentido, reclama sensibilidad hacia la realidad insular y una respuesta proporcional al volumen de gestiones que asume la oficina.