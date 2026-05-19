La Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma inicia su asfaltado provisional

El Cabildo de La Palma ha comenzado el asfaltado provisional en un tramo de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, dentro de los trabajos de renovación que se desarrollan en esta zona estratégica de la capital. La actuación permitirá reorganizar la circulación mientras se prepara la siguiente fase de la intervención.

Los trabajos se localizan entre el callejón de Tedote y la Avenida de Las Nieves, en el último tramo pendiente de transformación. Se trata de un espacio con mucho tránsito diario, tanto de vehículos como de peatones, y con una presencia relevante de comercios.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha señalado que esta actuación supone un paso importante para la ciudad porque no solo afecta a la imagen de la vía, sino también a la modernización de servicios básicos. A su juicio, la intervención permitirá adaptar esta parte del frente litoral a las necesidades actuales de Santa Cruz de La Palma.

Un asfaltado temporal para ordenar la circulación

El asfaltado que se ejecuta estos días no es definitivo. Su función principal es facilitar un itinerario alternativo para el tráfico mientras avanzan los trabajos previstos en el entorno.

El consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, ha explicado que la planificación se está coordinando con los comerciantes de la zona para reducir en lo posible las molestias. El objetivo es mantener la actividad de los negocios y garantizar la movilidad durante el desarrollo de la obra.

La Avenida Marítima es uno de los ejes principales de Santa Cruz de La Palma. Su ubicación, junto al casco histórico y el frente litoral, hace que cualquier intervención tenga incidencia directa en vecinos, establecimientos, visitantes y circulación urbana.

Las próximas actuaciones: saneamiento y aguas pluviales

Una vez completada esta fase, el Cabildo prevé iniciar las canalizaciones de saneamiento y pluviales en el siguiente tramo. Esta parte del proyecto tendrá menos visibilidad exterior, pero resulta esencial para renovar infraestructuras subterráneas y mejorar el funcionamiento de la red de evacuación de aguas.

La actualización de estos servicios permitirá reforzar la capacidad de respuesta ante lluvias y adaptar la avenida a un uso más seguro y eficiente. También contribuirá a reducir problemas asociados al envejecimiento de redes urbanas en una zona especialmente sensible por su cercanía al mar.

Una intervención diseñada por Henríquez Arquitectos

El proyecto ha sido diseñado por el estudio Henríquez Arquitectos y da continuidad a las fases ya realizadas en otros puntos de la Avenida Marítima. En las zonas terminadas ya se observan nuevos pavimentos, espacios más amplios para caminar, áreas ajardinadas y una conexión más cómoda con la playa de la capital palmera.

Noticias relacionadas

La actuación persigue completar la renovación del frente histórico y marítimo de Santa Cruz de La Palma. Su finalidad no se limita a mejorar la estética urbana, sino que también busca hacer más funcional un espacio que forma parte del día a día de la ciudad.