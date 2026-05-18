La Palma reclama al Estado más agilidad con los fondos para la reconstrucción

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha pedido que la colaboración del Estado en la recuperación de la Isla se traduzca cuanto antes en recursos disponibles. El dirigente insular sostiene que la reconstrucción sigue siendo una prioridad para la Corporación, especialmente en ámbitos como la vivienda pública, los servicios esenciales y las infraestructuras pendientes tras la erupción volcánica.

Rodríguez agradeció la disposición mostrada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pero insistió en que los compromisos deben materializarse con rapidez. Según señaló, no basta con que el dinero llegue, sino que debe hacerlo a tiempo para responder a las necesidades actuales de la población afectada.

El presidente palmero citó entre los proyectos clave la residencia de mayores de Los Llanos de Aridane y nuevas actuaciones de vivienda pública, dos áreas que considera esenciales dentro del proceso de recuperación social y residencial de la Isla.

Más de 62 millones invertidos por la institución insular

El Cabildo recuerda que ha asumido inversiones superiores a los 62 millones de euros para atender actuaciones que no podían esperar. Rodríguez defendió que la institución ha tenido que liderar proyectos de gran calado con recursos propios, tanto para sostener servicios básicos como para avanzar en la normalización de las zonas afectadas.

El presidente insistió en que la hoja de ruta insular seguirá centrada en la escucha a las personas damnificadas y en la ejecución ágil de cada partida disponible. La prioridad, según explicó, es que las medidas tengan un efecto directo en el bienestar de quienes todavía arrastran las consecuencias de la emergencia volcánica.

La recuperación de La Palma requiere actuaciones a medio y largo plazo en vivienda, equipamientos, carreteras, redes de riego, servicios sociales y actividad económica. Por eso, la Corporación considera imprescindible que los fondos comprometidos por administraciones superiores lleguen sin demoras.

Vivienda pública y atención a mayores, entre las prioridades

Uno de los frentes principales continúa siendo el residencial. Tras la pérdida de viviendas y suelo en el Valle de Aridane, las administraciones han tenido que combinar soluciones provisionales con proyectos estables de realojo y construcción.

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En paralelo, el Cabildo sitúa la futura residencia de mayores de Los Llanos como una infraestructura necesaria para reforzar la atención social en una comarca especialmente golpeada por el volcán. Rodríguez sostiene que este tipo de actuaciones no pueden quedar bloqueadas por retrasos administrativos o falta de financiación efectiva.