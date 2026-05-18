La Palma abre nuevas líneas de empleo para mujeres víctimas de violencia de género

El Cabildo de La Palma ha iniciado una colaboración con Princess Hotels Canarias para facilitar nuevas oportunidades laborales a mujeres víctimas de violencia de género. La medida pretende reforzar su independencia económica y favorecer procesos de recuperación en condiciones de seguridad.

El acuerdo se coordina desde el área de Igualdad, dirigida por Ángeles Fernández, junto al servicio insular de atención a mujeres víctimas. Según explicó la consejera, cada caso será analizado de forma individual para adaptar las posibles contrataciones a la situación y necesidades de las beneficiarias.

La empresa hotelera se compromete a facilitar la incorporación de cuatro mujeres. El convenio incluye también asesoramiento para las contratadas, formación en igualdad y diversidad para la plantilla, y la obligación de preservar la confidencialidad sobre la procedencia y circunstancias personales de las participantes.

Un empleo como punto de partida

Ángeles Fernández destacó que contar con ingresos propios puede ser decisivo para romper con un entorno de violencia y construir una vida autónoma. La consejera subrayó que las administraciones públicas y el tejido empresarial pueden colaborar para reducir obstáculos en el acceso al mercado laboral.

El proyecto se plantea como una vía práctica de apoyo, no solo como una contratación puntual. Por eso incorpora acompañamiento y seguimiento, con el fin de que las mujeres que accedan a estos puestos lo hagan en un entorno estable y protegido.

La medida también busca sensibilizar dentro del ámbito laboral. Las acciones formativas previstas para la plantilla estarán orientadas a igualdad, diversidad y prevención de conductas discriminatorias.

Seguimiento anual del convenio

El acuerdo contempla la creación de una comisión mixta, integrada por representantes del Cabildo y de Princess Hotels Canarias. Este órgano se reunirá cuando sea necesario para evaluar el desarrollo de la iniciativa, resolver incidencias y comprobar el cumplimiento de los objetivos.

Además, al final de cada año se elaborará una memoria con las actuaciones realizadas, el número de personas asesoradas y la información facilitada por la empresa colaboradora.

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El Cabildo enmarca esta actuación en su línea de apoyo a mujeres que buscan salir de situaciones de violencia. La institución considera que el empleo, junto a la atención social, psicológica y jurídica, puede convertirse en una herramienta clave para recuperar autonomía.