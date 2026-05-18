El festival 'Nombrarse Volcán' llena La Palma de poesía, música y arte en espacios inesperados

El festival Nombrarse Volcán celebra del 20 al 24 de mayo su quinta edición en La Palma con una programación que llevará la creación contemporánea a lugares poco habituales. La cita se desarrollará entre Los Llanos de Aridane y El Paso, con actividades abiertas al público en plazas, fincas, parques, una piscina municipal, una empaquetadora de plátanos y el Castillo de la Virgen.

El proyecto cuenta con el respaldo del Cabildo de La Palma y está dirigido por la escritora y gestora cultural Patricia Figuero. La propuesta reúne durante cinco días a artistas de distintos puntos del país en torno a la palabra, la música, el movimiento, la escena y la intervención artística en el territorio.

La consejera de Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que el festival ha encontrado una forma distinta de acercar la cultura a la ciudadanía: sacándola de los espacios convencionales y llevándola a lugares cotidianos. La institución insular subraya además que la cita se ha consolidado dentro de la programación cultural de la Isla por su vínculo con el paisaje y por su formato cercano.

Arte en una piscina, una finca y una empaquetadora de plátanos

Nombrarse Volcán propone una experiencia cultural que mezcla disciplinas y escenarios. Esta edición incluirá teatro acuático, recitales entre frutas y verduras, música con instrumentos invisibles, propuestas para escuchar el paisaje y piezas escénicas construidas en directo con la participación de público conectado por internet.

Patricia Figuero define el festival como un proyecto que ha crecido desde un interés genuino y que ha terminado convirtiéndose en el primer festival de arte de acción de La Palma. Su planteamiento parte de una idea sencilla: que lo poético pueda aparecer en medio de la vida diaria, en un mercado, una plaza, una finca agrícola o una instalación pública.

La programación contará con artistas y compañías como El Conde de Torrefiel, Ede, Lluís Garau, Andrea El Ameri y La Taimada, entre otras propuestas vinculadas a la escena contemporánea. La agenda cultural insular describe Nombrarse Volcán como un festival de poesía y performance con programación descentralizada, principalmente en El Paso y Los Llanos de Aridane.

Los Llanos y El Paso como escenarios vivos

La concejala de Cultura de Los Llanos de Aridane, Marlene González, valora que el festival ayude a convertir el municipio en un espacio activo para la cultura y permita a muchas personas descubrir nuevas formas de acercarse al arte.

Desde El Paso, la concejala de Cultura, Irinova Hernández, destaca que Nombrarse Volcán rompe con la idea de que la poesía o las propuestas experimentales son solo para públicos especializados. Según señala, la programación invita a participar, mirar de otra manera y vivir la cultura desde la experiencia directa.

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La elección de ambos municipios también aporta una lectura territorial. La Palma ha reforzado en los últimos años su relación entre creación, paisaje y memoria, especialmente tras la erupción volcánica de 2021. En ese contexto, un festival que se llama Nombrarse Volcán no solo remite a una imagen poética, sino también a una identidad insular marcada por la tierra, la transformación y la convivencia con el entorno.