Sergio Rodríguez exige un tratamiento diferenciado para La Palma en la Ley de Vivienda Vacacional: “No se está entendiendo la realidad de la Isla”

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha reclamado con firmeza un cambio de enfoque en la futura normativa autonómica sobre vivienda vacacional, defendiendo que el planteamiento actual no se ajusta a las necesidades excepcionales de la Isla tras la erupción volcánica.

Rodríguez ha sido tajante al afirmar que el objetivo del Cabildo va más allá de la simple recuperación de las viviendas vacacionales que fueron sepultadas por la lava. La propuesta insular apuesta por permitir, de forma ágil y adaptada a la realidad de las Islas Verdes, la creación de nuevas viviendas vacacionales que generen las camas alojativas necesarias para la reactivación económica del territorio.

En ese sentido, Sergio Rodríguez recuerda que son precisamente las viviendas vacacionales la fórmula más rápida para lograr un crecimiento en plazas alojativas mientras se trabaja en otros proyectos hoteleros. Igualmente, insiste en que el modelo de La Palma aspira a contar con entre 25.000 y 30.000 camas, alejado de las islas orientales o los sures de las islas capitalinas. “Apostamos por un modelo de menos camas pero de más calidad”, reafirma el presidente.

El presidente insular ha confirmado que ya ha trasladado esta preocupación directamente los responsables políticos del gobierno de Canarias, al considerar que el texto normativo que se tramita actualmente “no está entendiendo la realidad de La Palma”. Sergio Rodríguez sostiene que la Isla necesita herramientas flexibles que permitan crecer en oferta alojativa sin las limitaciones temporales que podrían condicionar y encorsetar el desarrollo futuro de la sociedad palmera.

Por ello, reclama que “no podemos permitir que se apliquen criterios generales a una isla que está en pleno proceso de reconstrucción y que necesita el turismo vacacional como un pilar fundamental para el sustento de muchas familias y pequeñas pymes locales”, ha señalado el presidente.

Ante esta situación, Sergio Rodríguez hace hincapié en que se lleva trabajando desde hace meses y se han enviado las distintas enmiendas al texto normativo. Con esta iniciativa, se busca garantizar que la ley reconozca la singularidad de las Islas Verdes, ofreciendo mayor seguridad jurídica y capacidad de recuperación a las familias afectadas por el volcán.

El objetivo final de estas alegaciones es blindar un modelo turístico insular que es fundamentalmente diferente al de las islas capitalinas, facilitando que la vivienda vacacional actúe como un verdadero motor de recuperación social y económica, permitiendo a los palmeros y palmeras recuperar su autonomía financiera a través de la explotación de sus propiedades con una normativa adaptada a sus circunstancias actuales.