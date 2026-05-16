La Palma se convierte en el escenario de la campaña de verano 2026 de El Corte Inglés con Irina Shayk

La Palma se sitúa estos días en el mapa internacional de la moda, y vuelve a convertirse en una localización elegida por grandes empresas, gracias al rodaje de la nueva campaña de verano 2026 de El Corte Inglés, que además está protagonizada por la supermodelo y actriz Irina Shayk. La naturaleza volcánica, el océano Atlántico y la exuberancia de los bosques palmeros de laurisilva se convierten en el telón de fondo de esta propuesta que se puede descubrir ya a través de la televisión, las redes sociales y en grandes lonas promocionales que ya cuelgan de los diferentes centros comerciales de esta marca a lo largo de toda España.

La campaña, rodada íntegramente en La Palma y qué precisamente se lanzó bajo el lema La isla bonita, proyecta una imagen pausada y sensorial del verano, alejada del turismo masivo. La figura de Shayk aparece integrada en paisajes que combinan la fuerza del mar rompiendo contra la roca volcánica y la serenidad de los bosques más densos. El Corte Inglés propone, de este modo, un verano «sin prisa», marcado por la luz dorada característica de Canarias. Entre las localizaciones elegidas para esta campaña destacan el Porís de Candelaria, en el municipio de Tijarafe, una singular población pesquera protegida por una enorme cueva volcánica de más de 50 metros de altura. También aparece en pantalla el bosque de Los Tilos, en San Andrés y Sauces, aporta el contrapunto verde con sus cascadas y barrancos. Por último, la zona costera de La Bajita, en Villa de Mazo, ofrece una imagen más abierta y luminosa vinculada al mar.

Difusión nacional

El Cabildo de La Palma es consciente del impacto promocional de esta acción, que sitúa a la Isla como escenario de una campaña de gran difusión nacional e internacional. «La Palma tiene capacidad para acoger proyectos de primer nivel», indicó el presidente insular, Sergio Rodríguez, quien destacó que este tipo de producciones eligen escenarios isleños «no solo por sus paisajes, sino también por la profesionalización del sector audiovisual local».

El rodaje de esta campaña tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de abril y movilizó a cerca de un centenar de personas, lo que supuso un importante reto logístico puesto que se trabajó en enclaves de difícil acceso como el Porís de Candelaria, donde fue necesario trasladar el material técnico a pie durante varios kilómetros. El fundador de la productora de servicios ShootCanarias, Berna Sacristán, destaca que el Archipiélago es uno de los destinos más demandados en invierno por las grandes marcas de moda y por eso empresas de service local como la suya han adquirido en los últimos años una amplia trayectoria en campañas internacionales. Sacristán destaca de las Islas su estabilidad climática, la diversidad de paisajes y su capacidad técnica, lo que provoca que cada año lleguen varias decenas de estos proyectos a las Islas, aunque muchas de estas producciones pasan desapercibidas para el público general.

Talento canario

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto puesto en marcha recientemente por El Corte Inglés ha sido la implicación del tejido profesional local. Empresas y especialistas de La Palma participaron en áreas clave como producción, localizaciones, vestuario, maquillaje, transporte o catering. Destaca el papel de Enróllate Films en la coordinación local, así como la participación de diseñadores y técnicos de la Isla que han aportado soluciones adaptadas a las particularidades del territorio.

Irina Shayk en una de las imágenes de la campaña. / El Día

Jonathan Díaz, de Diazar Atelier, formó parte, por ejemplo, del área de vestuario. Asegura que este tipo de iniciativas supone una oportunidad de diversificación económica en sectores especializados porque se trata de «producciones intensivas que activan muchos perfiles profesionales en poco tiempo» y subraya, además, el valor de contar con recursos locales que facilitan la resolución de imprevistos durante el rodaje.

Impacto inmediato

Marta González, por su parte, participó como parte de la figuración y afirma que «es bonito ver cómo la Isla acoge siempre tan bien a todo aquel que la quiera explotar a nivel visual». Aunque reconoce tener una sensación agridulce tras este trabajo en concreto, concluye que la empresa «logró transmitir la estética y la fantasía que buscaba, aunque no de la mejor manera posible. No obstante, tuvimos compañeros de escena maravillosos y ayudantes impecables».

Una de las imágenes promocionales. / El Día

Más allá del impacto económico inmediato, esta campaña Summertime 2026 campaña tiene un fuerte componente promocional. La presencia de Irina Shayk, junto a la difusión de imágenes en redes sociales, medios y soportes publicitarios en toda España, convierte a La Palma en un escaparate global. Escenarios como el Porís de Candelaria o Los Tilos podrán verse en espacios urbanos de gran visibilidad, contribuyendo a reforzar la imagen de la Isla como destino turístico singular.

Competitividad

Así, desde el sector audiovisual canario involucrado en este proyecto, insisten en la importancia de valorar este tipo de acciones, que posicionan a La Palma, no solo como destino vacacional, sino también como plató natural para futuras producciones. La combinación de paisajes únicos, profesionales cualificados y apoyo institucional configura un ecosistema cada vez más competitivo dentro de la industria.