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La Palma alcanza su tasa de paro más baja desde la erupción, situándose por debajo de la media de Canarias y España

Sergio Rodríguez destaca que “este éxito no nos invita a la autocomplacencia”, ya que mientras existan 4.390 personas buscando una oportunidad, “nuestro trabajo no habrá terminado”

Sergio Rodríguez

Sergio Rodríguez / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los últimos datos del mercado laboral correspondientes al primer trimestre de 2026 (1T 2026) revelan una recuperación histórica para la isla de La Palma, con una tasa de desempleo se ha situado en un 9,83%, logrando posicionarse por debajo de las cifras registradas tanto a nivel autonómico como nacional.

Desde el trimestre previo a la erupción volcánica (2T 2021), cuando la tasa de paro era del 20,44% con 7.710 personas desempleadas, la isla ha experimentado un descenso drástico del 10,61 puntos porcentuales. Esta evolución positiva representa una reducción del 43,1% del desempleo total, lo que significa que hoy hay 3.320 personas menos inscritas en el paro que antes de la catástrofe natural.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que sin embargo, “este éxito no nos invita a la autocomplacencia”, ya que mientras existan 4.390 personas buscando una oportunidad, “nuestro trabajo no habrá terminado” y recordando que “estos datos nos dan la fuerza y la legitimidad para seguir reclamando lo que nos corresponde y para seguir invirtiendo en formación, en vivienda y en infraestructuras”.

Asimismo, señala que “hoy La Palma demuestra al mundo que, incluso después de la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente, somos capaces de levantarnos más fuertes, más competitivos y con más futuro que nunca”.

En el contexto actual del primer trimestre de 2026, La Palma presenta un mercado laboral más dinámico que sus referencias geográficas inmediatas. Mientras en La Palma el paro se sitúa en el 9,83%, en España es el 10,83%. Actualmente, la isla cuenta con 4.390 personas desempleadas, lo que representa apenas el 3,22% del total de parados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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A pesar de la tendencia general positiva, se observan ligeras variaciones según la zona geográfica de la isla. La comarca noreste presenta la tasa más baja con un 8,85% y el Valle de Aridane cuenta con una tasa del 11,14%, reflejando el esfuerzo continuo de reconstrucción en la zona más afectada por el volcán.

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