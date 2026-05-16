Expertos internacionales visitarán este mayo La Palma para analizar los retos del recurso de la geotermia

El Gobierno canario organizará el 28 y 29 de mayo la 'Jornada sobre Geotermia de Alta Entalpía en Canarias. El calor del subsuelo, energía para el futuro', en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma. La jornada contará con expertos internacionales que trasladarán su experiencia en el aprovechamiento del recurso.

La cita, que cuenta con la colaboración de las Oficinas de Energía de Canarias, buscará situar al archipiélago canario en "el centro" del debate internacional sobre el aprovechamiento de un recurso con un "enorme potencial energético, económico y científico" para las islas, según ha destacado el Gobierno en una nota.

El plazo de inscripción ya está abierto y la participación tiene carácter gratuito.

El encuentro está dirigido a administraciones públicas, empresas, profesionales técnicos y a toda la ciudadanía interesada en conocer el camino que Canarias está recorriendo hacia un modelo energético "más limpio, autosuficiente y adaptado a la realidad insular".

Estructura de la jornada

La jornada se estructura en tres bloques temáticos que abordarán los modelos geotérmicos de éxito, los factores económicos e inversión, así como los retos técnicos vinculados a la perforación en entornos volcánicos.

En el programa intervendrán profesionales y técnicos canarios responsables de los permisos de investigación geotérmica en el archipiélago, junto a representantes del ecosistema científico-tecnológico de las islas como el ITER e INVOLCAN. Como valor añadido, participarán también ponentes internacionales procedentes de Islandia y de las Azores, dos territorios volcánicos de referencia en el aprovechamiento de este recurso.