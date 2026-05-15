La Palma reúne al sector cultural para explicar ayudas y subvenciones públicas

El Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias celebrarán el próximo lunes 18 de mayo, a las 17:00 horas, una jornada dirigida a personas y entidades vinculadas a la cultura en la Isla. El encuentro tendrá lugar en la Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, y servirá para explicar convocatorias, recursos y programas públicos de apoyo a proyectos creativos.

La sesión contará con la participación de Cristóbal de la Rosa Croissier, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Ejecutivo autonómico, y de Miriam Perestelo, consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo palmero.

La convocatoria está pensada para profesionales de la cultura, creadoras y creadores, asociaciones, empresas, colectivos y agentes que desarrollen iniciativas artísticas o creativas en La Palma.

Se ofrecerá información práctica para acceder a programas públicos

Durante la jornada se ofrecerán detalles sobre las herramientas disponibles para impulsar proyectos culturales, tanto desde el Cabildo como desde el Gobierno regional. La intención es resolver dudas habituales sobre convocatorias, requisitos, plazos y tipos de iniciativas que pueden acogerse a estos instrumentos.

Miriam Perestelo señaló que el encuentro permitirá acercar la información de forma directa a quienes trabajan en este ámbito. La consejera defendió la necesidad de crear espacios útiles, donde las personas interesadas puedan conocer mejor las opciones existentes y plantear preguntas concretas.

Apoyo a proyectos creativos y movilidad profesional

Cristóbal de la Rosa destacó que las líneas autonómicas alcanzan a distintas áreas de la cultura. Entre ellas figuran las de carácter específico por disciplinas y otras más transversales, como las destinadas a favorecer la movilidad de profesionales entre islas y hacia el exterior.

Este tipo de recursos puede resultar especialmente relevante para artistas, técnicos, compañías, entidades y pequeñas empresas que necesitan desplazarse para desarrollar proyectos, participar en encuentros o ampliar su actividad fuera de su municipio o isla.

Turno abierto de preguntas

La sesión incluirá un espacio para consultas del público asistente. Con ello, las instituciones organizadoras buscan que la jornada no sea solo una exposición de información general, sino también un punto de contacto para aclarar situaciones concretas.

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El formato está orientado a facilitar la comprensión de los procedimientos administrativos, un aspecto clave para que más proyectos puedan acceder a las oportunidades disponibles.