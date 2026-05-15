La Palma destina casi 295.000 euros a mejorar las marquesinas de guaguas
El Cabildo inicia el proceso de adjudicación del mantenimiento y rehabilitación de las paradas repartidas por la Isla para reforzar la seguridad y comodidad de los usuarios
El Cabildo de La Palma ha iniciado el proceso de adjudicación del contrato de mantenimiento y rehabilitación de las marquesinas de guaguas distribuidas por la Isla. La actuación cuenta con un presupuesto de 294.469,14 euros y forma parte del plan insular para modernizar las infraestructuras vinculadas al transporte público.
La iniciativa depende de la Consejería de Transportes, dirigida por Darwin Rodríguez, y busca garantizar que las paradas estén en buen estado para las personas que utilizan la guagua en sus desplazamientos diarios.
Reparación y mantenimiento de las paradas de guaguas
El contrato permitirá actuar sobre las marquesinas ya instaladas y atender incidencias que puedan aparecer con el uso, el paso del tiempo o la exposición a las condiciones meteorológicas. La actuación no se centra únicamente en colocar nuevas estructuras, sino en conservar las existentes y asegurar una respuesta técnica ante desperfectos.
Darwin Rodríguez explicó que esta medida forma parte de la línea de trabajo marcada por el Cabildo en materia de movilidad. Según indicó, el objetivo es que la espera del usuario se realice en condiciones adecuadas de resguardo y comodidad.
El consejero añadió que contar con un servicio profesional permitirá responder con mayor agilidad cuando una marquesina necesite reparación o presente daños.
Continuidad al plan de modernización
La rehabilitación de marquesinas se suma a otras medidas impulsadas por el Cabildo para actualizar las infraestructuras del transporte público en la Isla. La institución insular ya había anunciado actuaciones para incorporar nuevas paradas urbanas en varios municipios.
Con este nuevo contrato, Transportes busca ordenar el mantenimiento de la red y evitar que los desperfectos se prolonguen durante demasiado tiempo. La intención es contar con instalaciones más funcionales y adaptadas al uso diario.
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