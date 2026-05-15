La Palma busca soluciones innovadoras para sus retos reales con el Hackatón OpenIsland 2026

El Cabildo de La Palma organiza los días 28 y 29 de mayo el Hackatón OpenIsland 2026, una competición colaborativa en la que varios equipos trabajarán durante 24 horas seguidas para diseñar propuestas aplicables a la realidad insular.

El encuentro se celebrará en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane, y estará centrado en ámbitos como emergencias, agua, agricultura, residuos, medio ambiente, movilidad, turismo y energía. Las plazas están limitadas a 50 participantes.

La iniciativa está impulsada por el área de Transformación Digital del Cabildo. Su consejero, Yurguen Hernández, señaló que el objetivo es abrir la participación a personas con perfiles distintos, no solo técnicos, para pensar propuestas útiles para la Isla.

Un formato abierto a perfiles diversos

Un hackatón es una actividad intensiva en la que grupos de personas trabajan en poco tiempo sobre desafíos concretos. Aunque suele asociarse al mundo de la programación, también pueden participar estudiantes, diseñadores, emprendedores, profesionales de distintos sectores o cualquier persona con ideas y ganas de colaborar.

Los equipos estarán formados por entre tres y cinco integrantes. Quienes se apunten de forma individual también podrán tomar parte, ya que la organización ayudará a crear grupos antes del inicio del evento.

Durante el proceso habrá mentorías especializadas para orientar el desarrollo de las propuestas. Al finalizar, un jurado evaluará los proyectos presentados.

Tres áreas de trabajo

El programa se dividirá en tres grandes bloques. El primero estará dedicado a las emergencias y a la gestión de situaciones volcánicas, sísmicas o meteorológicas.

El segundo abordará temas relacionados con la agricultura, el agua, los residuos y el medio ambiente. En este apartado podrán plantearse herramientas para optimizar recursos, ordenar información o apoyar la toma de decisiones.

El tercero se centrará en movilidad, turismo y energía, con posibles ideas sobre transporte, gestión de visitantes o aprovechamiento de fuentes renovables.

Datos públicos como punto de partida

Los participantes trabajarán con información abierta generada por administraciones y sistemas tecnológicos de La Palma. Estos datos pueden reutilizarse para crear aplicaciones, servicios digitales, paneles de consulta o modelos de análisis.

Parte de esa información procede de La Palma Smart Island, una plataforma que recopila datos en tiempo real a través de sensores repartidos por la Isla. También podrá utilizarse el portal Open Data La Palma, donde se publican conjuntos de datos en distintos formatos.

¿Qué tipo de ideas pueden surgir?

Entre los ejemplos planteados por la organización figuran sistemas de aviso ante emergencias, aplicaciones relacionadas con el transporte, herramientas para mejorar el uso del agua en la agricultura o propuestas vinculadas al turismo sostenible.

El propósito es que los trabajos no se queden en una idea general, sino que puedan tener utilidad para la ciudadanía, las administraciones o los sectores económicos de la Isla.

Premios y calendario

La actividad comenzará el jueves 28 de mayo con las charlas iniciales y el arranque del trabajo por equipos. El viernes 29 se celebrarán las presentaciones finales y la entrega de premios.

Noticias relacionadas

El jurado valorará la originalidad, la utilidad y la viabilidad de cada propuesta. El primer premio será de 500 euros y habrá reconocimientos para los mejores proyectos de cada categoría.