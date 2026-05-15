El Cabildo y el Gobierno de Canarias informan en La Palma sobre ayudas al sector cultural

La Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, acogerá el próximo lunes, 18 de mayo, a las 17:00 horas, una jornada informativa dirigida al sector cultural palmero para dar a conocer ayudas, subvenciones y oportunidades de impulso a proyectos culturales, creativos y vinculados a las industrias culturales y creativas.

El encuentro está organizado conjuntamente por el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias, y contará con la participación del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Ejecutivo autonómico, Cristóbal de la Rosa Croissier, y de la consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo palmero, Miriam Perestelo.

Analizar el tejido cultural local

La jornada tiene como objetivo acercar al tejido cultural de la Isla las distintas líneas de apoyo, programas e instrumentos impulsados por ambas administraciones para favorecer el desarrollo de iniciativas culturales en La Palma.

Miriam Perestelo destaca que esta cita "representa una oportunidad importante para acercar de manera directa al sector cultural de La Palma las diferentes herramientas de apoyo y financiación existentes en la actualidad desde las administraciones públicas". La consejera añade que resulta “fundamental generar espacios de información, diálogo y resolución de dudas que faciliten el acceso a ayudas y programas, especialmente en un ámbito tan diverso y dinámico como el cultural”.

"Esta reunión representa una oportunidad importante para acercar de manera directa al sector cultural de La Palma las diferentes herramientas de apoyo y financiación existentes en la actualidad desde las administraciones públicas" Miriam Perestelo — Consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma

Perestelo subraya, además, que el encuentro contribuirá a reforzar la conexión entre las instituciones y el tejido cultural insular, favoreciendo un mayor conocimiento de las oportunidades disponibles para el impulso y desarrollo de iniciativas culturales y creativas en la Isla.

La Casa Principal de Salazar acoge el lunes 18 de mayo una jornada informativa dirigida a profesionales, empresas, asociaciones y agentes culturales de La Palma para conocer ayudas, subvenciones y programas de apoyo al sector

Por su parte, Cristóbal de la Rosa señala que "las ayudas del Gobierno se dirigen a todas las áreas del sector cultural, la mayoría de manera específica". También recuerda la importancia de las líneas de carácter multidisciplinar, como las subvenciones destinadas a favorecer la movilidad de profesionales de la cultura entre islas y hacia el exterior.

Oportunidades de mercado

Durante la sesión se ofrecerá información práctica sobre convocatorias, recursos y oportunidades actualmente disponibles para profesionales, empresas, asociaciones y agentes culturales de La Palma. El encuentro incluirá también un turno abierto de preguntas y resolución de dudas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y mejorar el conocimiento sobre las herramientas de apoyo existentes para el ámbito cultural.

"Las ayudas del Gobierno se dirigen a todas las áreas del sector cultural, la mayoría de manera específica" Cristóbal de la Rosa — Director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias

Las instituciones organizadoras animan a profesionales de la cultura, creadoras y creadores, asociaciones, empresas culturales y personas vinculadas al sector a participar en esta jornada, concebida como un espacio de información, escucha y acercamiento entre las administraciones públicas y el ecosistema cultural de La Palma.