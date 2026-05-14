Patrimonio autoriza la rehabilitación de la torre de la Iglesia de El Salvador en Santa Cruz de La Palma

La Comisión Insular de Patrimonio Cultural del Cabildo de La Palma ha autorizado la rehabilitación de la torre de la Iglesia de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma, una intervención destinada a frenar el deterioro de uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles del casco histórico de la capital palmera.

La actuación cuenta con una subvención directa de 300.000 euros de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias a la Diócesis. El proyecto ya había recibido el visto bueno de la Comisión Mixta entre la Iglesia y las administraciones públicas, por lo que esta aprobación permite avanzar en la recuperación del inmueble con mayores garantías administrativas y técnicas.

La estructura presenta daños visibles

La torre presenta un estado de conservación delicado. Entre los problemas detectados figuran desprendimientos de material pétreo, erosión, filtraciones de agua y alteraciones en las juntas de los sillares. Estas patologías afectan tanto a la estructura exterior como a zonas interiores del templo.

Para evitar riesgos por la caída de cascotes, se han instalado mallas de protección provisionales. Además, la acumulación de restos orgánicos por la presencia de palomas ha obstruido gárgolas y desagües, lo que ha dificultado la evacuación del agua de lluvia y acelerado la degradación de los materiales.

Medidas previstas en la rehabilitación

El proyecto contempla la consolidación de los elementos constructivos dañados, la mejora de la ventilación y la recuperación del sistema de evacuación de aguas pluviales. También se prevén soluciones para impedir el acceso de aves a zonas sensibles de la torre.

La intervención forma parte del Proyecto de Rehabilitación del Templo Parroquial, visado en 2019, y se corresponde con la fase centrada en las actuaciones interiores y exteriores de la torre.

La Iglesia de El Salvador cuenta con un gran valor histórico y patrimonial

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha destacado que la torre es una de las piezas más singulares del patrimonio renacentista de Canarias y un elemento clave en la imagen urbana de Santa Cruz de La Palma. También ha señalado que su exposición al paso del tiempo y a las condiciones propias de una ciudad cercana al mar exige una actuación técnica rigurosa.

Rodríguez ha defendido que proteger el patrimonio también contribuye al desarrollo cultural y turístico del municipio, al reforzar el atractivo del conjunto histórico y recuperar uno de sus principales símbolos arquitectónicos.

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, ha señalado que la actuación es prioritaria por razones de seguridad y conservación. Según ha indicado, la torre presenta daños graves que requieren una intervención inmediata, planificada y respetuosa con sus valores históricos.

Los trabajos se realizarán aplicando criterios mínimos de intervención

La torre forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de Santa Cruz de La Palma, declarado en 1975. La actuación se ajusta al Plan General de Ordenación del municipio y a la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias.

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Los trabajos aplicarán criterios de mínima intervención, conservación de los materiales originales, reversibilidad y respeto a las aportaciones históricas de las distintas etapas del edificio. El objetivo es garantizar la estabilidad de la torre sin alterar su valor patrimonial ni su lectura arquitectónica.