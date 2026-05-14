El Paso celebra los 40 años de su Club de Automóviles Antiguos con una semana de actividades

El municipio de El Paso celebrará del 16 al 24 de mayo el 40 aniversario del Club de Automóviles Antiguos El Paso, una entidad fundada en 1986 y dedicada a la conservación del patrimonio automovilístico de La Palma.

La programación se desarrollará en la antigua fábrica de tabaco y reunirá exposiciones de coches antiguos y clásicos, una muestra de motocicletas históricas, conciertos, actividades infantiles, charlas, encuentros con otros clubes y una zona gastronómica denominada La Gasolinera.

La conmemoración ha sido organizada por el Cabildo de La Palma, a través de Sodepal, junto al Ayuntamiento de El Paso y el propio club. En la presentación participaron el presidente insular, Sergio Rodríguez; la consejera de Cultura, Miriam Perestelo; el alcalde, Eloy Martín; la concejala Irinova Hernández; la presidenta de la asociación, Susana Lorenzo; y el presidente honorífico, Francisco Pérez.

Una semana dedicada al motor clásico

La apertura oficial será el sábado 16 de mayo, a las 18:00 horas, con la inauguración de la exposición y del museo temporal. La jornada incluirá una sesión de swing con Balboa Tenerife y las actuaciones de Aaron White y The Shakers, con un tributo a Elvis Presley.

El domingo 17 se incorporarán clubes Volkswagen y Renault, además de la muestra de motocicletas clásicas hasta 1945. Ese día actuará Carlos Sosa, con un repertorio dedicado al bolero.

Entre el lunes 18 y el jueves 21 se celebrarán visitas dirigidas a centros educativos y asociaciones de la isla, con el objetivo de acercar a distintos públicos el valor histórico y cultural de estos vehículos.

Recuerdos, música y actividades familiares

El viernes 22 tendrá lugar el café-tertulia Los coches de nuestra vida, pensado para compartir anécdotas vinculadas a automóviles que marcaron distintas épocas en La Palma. La jornada finalizará con la música de DJ Pimienta Selectora.

El sábado 23 habrá actividades infantiles, Scalextric, cuentacuentos, encuentros con clubes y concierto de Tihuya Cats. La clausura será el domingo 24, con la llegada del Club de Automóviles Antiguos El Paso y la actuación de Bonita Brass Band.

Memoria de La Palma sobre ruedas

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó que esta celebración reconoce el trabajo de una entidad que ha contribuido a conservar una parte importante de la memoria de la isla. Según señaló, los vehículos antiguos ayudan a entender cómo se desplazaba la población y cómo evolucionaron las formas de vida en La Palma.

La consejera Miriam Perestelo subrayó que la programación también busca dinamizar la actividad cultural, comercial y hostelera del municipio. Por su parte, el alcalde Eloy Martín incidió en el valor emocional de coches y motocicletas que acompañaron durante décadas viajes familiares, fiestas populares, trabajos del campo y recorridos entre pueblos.

Un club reconocido por su trayectoria

El Club de Automóviles Antiguos El Paso ha sido distinguido este año en los Premios Insulares 2026 por su labor en la conservación y difusión del patrimonio automovilístico. Además, cuenta con la Medalla de Oro del municipio de El Paso.

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La entidad mantiene una estrecha vinculación con la Fiesta del Principio del Siglo XX, una de las celebraciones más representativas del municipio. Su 40 aniversario servirá para reunir a aficionados, vecinos y visitantes en torno a vehículos que forman parte de la historia cotidiana de La Palma.