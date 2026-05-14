La Palma abre un club de dibujo para fomentar la creatividad y el autocuidado de las mujeres
El proyecto 'Flora: Club Experimental de Dibujo', impartido por la artista Sara Fratini, comienza el 15 de mayo en Santa Cruz de La Palma con sesiones de creación libre.
El Cabildo de La Palma, a través del Área de Acción Social, pone en marcha 'Flora: Club Experimental de Dibujo', un proyecto dirigido a mujeres que busca fomentar la creatividad, el autocuidado y la expresión personal a través del dibujo.
La iniciativa, organizada junto al Instituto Canario de Igualdad, estará impartida por la artista Sara Fratini y comenzará el 15 de mayo en la Sala Smart Island de Santa Cruz de La Palma, en horario de 18:00 a 20:00 horas.
Crear sin necesidad de experiencia previa
El proyecto plantea el dibujo como una herramienta accesible, sin exigir conocimientos técnicos ni formación artística. Las participantes podrán experimentar con la línea, la mancha y el color en un ambiente tranquilo, creativo y sin presión por obtener un resultado concreto.
La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, ha destacado que este tipo de espacios permiten a las mujeres dedicarse tiempo a sí mismas, compartir con otras participantes y desconectar de las exigencias diarias.
Un espacio de encuentro y autocuidado
Bajo la guía de Sara Fratini, las sesiones invitarán a explorar la creatividad desde el juego artístico y la libertad expresiva. El formato será flexible, con encuentros independientes, para que cada persona pueda participar según su disponibilidad.
‘Flora’ no se plantea como una clase tradicional de dibujo, sino como un club experimental donde el proceso creativo tiene más importancia que el resultado final.
Inscripción abierta
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización. Con esta propuesta, el Cabildo de La Palma y el Instituto Canario de Igualdad apuestan por un espacio cultural y comunitario que une creación artística, bienestar y participación femenina.
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