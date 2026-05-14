Fernando Clavijo supervisa el avance de obras clave en El Paso para el desarrollo urbano y turístico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pasó revista hoy en El Paso del avance de dos obras estratégicas para el desarrollo urbano, económico, turístico y social del municipio. Concretamente, se trata del proyecto de ordenación del entorno de la Plaza Francisca de Gazmira y aparcamientos, financiado con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, Fdcan, y el futuro Hotel Escuela Monterrey, una infraestructura llamada a convertirse en referencia insular para la formación turística y la dinamización cultural.

El presidente estuvo acompañado por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; y el alcalde de El Paso, Eloy Martín.

Clavijo destacó que ambas actuaciones reflejan "la importancia de invertir en infraestructuras que transforman los municipios, mejoran la vida de la gente y generan nuevas oportunidades económicas". El presidente subrayó que El Paso "está dando pasos importantes para reforzar su papel como municipio de referencia en el Valle de Aridane y en el conjunto de La Palma".

"La importancia de invertir en infraestructuras que transforman los municipios, mejoran la vida de la gente y generan nuevas oportunidades económicas" Fernando Clavijo — Presidente de Canarias

"El modelo de Isla que queremos"

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, destacó que "estos dos proyectos forman parte de la transformación de El Paso y del modelo de desarrollo que queremos para La Palma. Hace años dimos el primer paso con la Ley de Islas Verdes para tener un modelo de turismo propio y este hotel escuela, que pronto será una realidad, es reflejo de ese modelo, una infraestructura adaptada a lo que somos y a lo que queremos. Es, además, la muestra de que, con gestión, los proyectos se hacen realidad y aquí quiero felicitar especialmente al Ayuntamiento de El Paso por empujar para que todo salga adelante".

Un momento de una de las visitas que se celebraron en El Paso. / E.D.

Transformar el territorio

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afirmó que "estas infraestructuras que hemos visitado hoy son el fruto de la apuesta que Fernando Clavijo realizó en su gobierno anterior por los municipios canarios, dándoles la oportunidad de transformar su territorio con obras fundamentales que han comenzado a estar al servicio de la ciudadanía. Su apuesta ha marcado el futuro de Canarias y en la isla hemos sabido entender la oportunidad que ha supuesto para actuar también en el proceso de recuperación social y económica".

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, agradeció la visita del presidente de Canarias y destacó el compromiso continuado del Gobierno de Canarias con el municipio. "Las actuaciones que hoy hemos visitado representan proyectos estratégicos que transformarán el futuro de El Paso y reflejan el crecimiento y desarrollo que el municipio está experimentando en todos sus ámbitos", afirmó.

El jefe del Ejecutivo canario recordó que el proyecto de la Plaza Francisca de Gazmira se financia a través del Fdcan, un instrumento "concebido para impulsar obras que dejan huella en los municipios, que modernizan los espacios públicos y que ayudan a dinamizar la economía local". Clavijo señaló que esta actuación permitirá al municipio contar con "un nuevo espacio urbano, más accesible, más funcional y preparado para la actividad social, cultural y comercial".

"Estas infraestructuras que hemos visitado hoy son el fruto de la apuesta que Fernando Clavijo realizó en su gobierno anterior por los municipios canarios, dándoles la oportunidad de transformar su territorio con obras fundamentales que han comenzado a estar al servicio de la ciudadanía. Su apuesta ha marcado el futuro de Canarias y en la isla hemos sabido entender la oportunidad que ha supuesto para actuar también en el proceso de recuperación social y económica" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Reordemar El Paso

El proyecto, denominado oficialmente Centro de Interpretación y aparcamientos, y ordenación del espacio libre exterior entre la Avenida Islas Canarias y la Plaza Francisca Gazmira, contempla la reordenación del centro urbano de El Paso, la creación de una plaza pública multifuncional, la construcción de un edificio destinado a centro cultural e interpretativo y la habilitación de 72 nuevas plazas de aparcamiento público subterráneo.

Clavijo enmarcó esta actuación en el impacto del Fondo de Desarrollo de Canarias, Fdcan, en La Palma, una isla en la que este instrumento ha permitido impulsar inversiones plurianuales que fortalecen los servicios públicos, modernizan infraestructuras y contribuyen a la cohesión territorial. El presidente recordó que el modelo de cofinanciación del fondo permite que el Gobierno de Canarias asuma el 80% del coste de los proyectos Fdcan en La Palma, junto a Lanzarote y Fuerteventura, frente al 50% establecido para las islas capitalinas.

El jefe del Ejecutivo destacó que obras como la Plaza Francisca de Gazmira "explican el valor del Fdcan" porque permiten a los municipios abordar actuaciones transformadoras que generan actividad económica, mejoran la movilidad y crean nuevos espacios de convivencia. Clavijo recordó que Gobierno y cabildos han acordado recientemente reeditar este instrumento tras movilizar en Canarias una inversión de 2.619 millones de euros y alcanzar un impacto económico estimado de 4.504 millones.

El presidente afirmó que esta intervención "dará un impulso decisivo al casco urbano de El Paso" porque permitirá mejorar la accesibilidad, ordenar el entorno de la plaza, aliviar la presión de aparcamientos en superficie y crear un nuevo punto de encuentro ciudadano. "Canarias necesita proyectos que conecten la inversión pública con la vida diaria de los vecinos y vecinas, y esta obra responde precisamente a ese objetivo", afirmó.

Imagen de la comitiva que visitó una de las obras en marcha en El Paso. / E.D.

Clavijo también puso en valor la cooperación entre administraciones para desbloquear y culminar actuaciones complejas. El presidente recordó que el proyecto ha requerido reformulaciones técnicas, nuevos encargos de ejecución y un esfuerzo presupuestario superior a los siete millones de euros para garantizar su finalización. "Las administraciones tenemos la obligación de resolver los problemas, coordinar recursos y sacar adelante las obras que son importantes para la ciudadanía", añadió.

Un hotel escuela para formar talento y diversificar la economía

El presidente de Canarias también hizo seguimiento de las obras del futuro Hotel Escuela Monterrey, una actuación que supone una inversión de 7 millones de euros cofinanciados por el Gobierno de Canarias y del Estado, que permitirá rehabilitar y transformar el antiguo Hotel/Teatro Monterrey en el primer hotel escuela de La Palma.

Clavijo subrayó que esta infraestructura "une memoria, formación, cultura y actividad económica" porque recupera un inmueble histórico de 1922, vinculado durante décadas a la vida social y cultural del Valle de Aridane, y lo adapta a las necesidades actuales de la isla.

El complejo contará con 36 habitaciones dobles, 72 plazas alojativas, espacios docentes, talleres de formación, salas para conferencias y actividades culturales, aparcamiento y un teatro rehabilitado con uso cultural y polivalente. El modelo previsto se vincula a la experiencia de Hecansa, empresa pública del Gobierno de Canarias especializada en formación turística práctica.

El jefe del Ejecutivo destacó que el Hotel Escuela Monterrey "será una herramienta clave para formar a jóvenes y profesionales en hostelería y turismo sin que tengan que salir de La Palma". Clavijo señaló que la isla "necesita infraestructuras que ayuden a diversificar su economía, cualificar el empleo y generar oportunidades vinculadas a un turismo de calidad".

El presidente afirmó que esta actuación tiene además un valor especial en el contexto de recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. "La Palma necesita inversión, formación, actividad económica y confianza en el futuro. Este proyecto responde a esas cuatro prioridades", sostuvo.

Clavijo defendió que el Gobierno de Canarias seguirá trabajando con el Cabildo y los ayuntamientos para acelerar proyectos que contribuyan a la recuperación económica y social de la Isla. "La Palma no necesita solo palabras; necesita obras, financiación, formación y oportunidades reales", señaló.

Cooperación institucional para transformar El Paso

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso coinciden en que ambas actuaciones representan un salto cualitativo para el municipio. La Plaza Francisca de Gazmira permitirá ordenar y modernizar el centro urbano, mientras que el Hotel Escuela Monterrey reforzará la formación turística, recuperará patrimonio histórico y añadirá un nuevo recurso alojativo y cultural al Valle de Aridane.

Clavijo concluyó que El Paso "es un ejemplo de cómo la inversión pública bien orientada puede transformar un municipio". El presidente aseguró que el Gobierno de Canarias "seguirá acompañando a La Palma en su recuperación y en su desarrollo futuro" con proyectos que generen empleo, mejoren los servicios y fortalezcan la cohesión territorial.

“Cada obra que desbloqueamos, cada infraestructura que ponemos en marcha y cada euro que invertimos en La Palma tiene que servir para abrir oportunidades. Ese es el compromiso del Gobierno de Canarias con esta isla y con sus municipios”, concluyó.